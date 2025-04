Springe möchte an die Spitze, Rehren vor doppelter Bewährungsprobe

– Foto: Sascha Drenth

Während andere Ligen über Ostern regenerieren, steht für drei Teams in der Bezirksliga Hannover 3 die Pflicht auf dem Programm. In gleich drei Nachholspielen von Mittwoch bis Samstag geht es um wertvolle Punkte – sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf.

Für den FC Springe bietet sich im Nachholspiel gegen Rehren die Chance, sich zumindest vorübergehend an die Spitze der Tabelle zu setzen. Die Mannschaft von Trainer Rudolph präsentiert sich in starker Verfassung und hat drei aus den letzten fünf gewonnen – und nur einmal verloren.

Der Gast aus Rehren reist mit Rückenwind an, holte zuletzt ein 2:1 gegen Pyrmont. Dennoch bleibt das Team in der Tabelle im unteren Drittel und ist weiter auf jeden Zähler angewiesen. Gegen den wohl spielstärksten Gegner der Liga dürfte es auf die Defensivordnung und Umschaltmomente ankommen.

Ein klarer Favorit, doch Rehren hat bereits bewiesen, unangenehm spielen zu können.

Nach dem späten Punktgewinn gegen Salzhemmendorf möchte der SV Ihme-Roloven nun wieder einen Dreier einfahren. Gegen das formschwache Team aus Hameln ist die Favoritenrolle klar verteilt: Während Ihme-Roloven mit einem Sieg auf Tuchfühlung zu Platz fünf bleiben könnte, steht Preussen bereits mit dem Rücken zur Wand.

Die Mannschaft von Trainer Bicknell konnte nur eines der letzten neun Spiele gewinnen und hat in dieser Zeit 24 Gegentore kassiert. Will man den Anschluss an das rettende Ufer wahren, muss in Roloven zumindest gepunktet werden.

Ein weiteres Abrutschen könnte den psychologischen Knick bedeuten, den die Mannschaft bislang erfolgreich vermieden hat.