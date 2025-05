„Spricht für das Team“: Moosinning überholt Miesbach

Der FC Moosinning fährt die nächsten drei Punkte in der Bezirksliga Ost ein. Homes und Häusler treffen beim 2:0-Sieg gegen Miesbach.

Man merkte beiden Teams an, dass es um nicht mehr viel ging, allerdings wollten die Gäste den Tabellennachbarn mit einem Sieg überholen – und das gelang ihnen. Bereits nach vier Minuten hatte Hones die erste Tormöglichkeit. Sein Abschluss ging aber am langen Pfosten vorbei.

Der FC Moosinning hat sich mit einem 2:0-Erfolg (1:0) am Samstagnachmittag beim SV Miesbach auf Platz vier der Bezirksliga-Tabelle vorgearbeitet. Mateus Hones brachte die Gelb-Schwarzen mit einem direkten Freistoßtor auf die Siegerstraße, ehe Chris Häusler kurz vor Schluss den Deckel draufmachte.

Miesbach musste ohne seinen Top-Torjäger Josef Sontheim auskommen, griff aber durchaus an. Einen Schuss von Jonas Matschiner parierte FCM-Schlussmann Aaron Siegl glänzend. Dann wurden die Moosinninger immer gefährlicher. Nach einem Freistoß von Hones konnte Miesbachs Torhüter Michael Wiesböck nur abklatschen lassen. Der Ball landete bei David Kamm, der ihn in den Miesbacher Himmel setzte. In der 27. Minute ging Moosinning in Führung. Hones legte sich den Ball für einen Freistoß aus gut 20 Metern zurecht und schoss ihn direkt neben den Pfosten zum 1:0 ins Tor.

Wenig später leistete sich Miesbach einen Ballverlust im Spielaufbau. Maxi Lechner schickte David Kamm auf die Reise, aber er brachte den Ball nicht am Torwart vorbei. Kurz vor der Pause Gefahr vor dem Moosinninger Tor, doch Siegl lenkte den Schuss von Maximilian Wiedmann sehenswert um den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel ein Schockmoment für den FCM: Nach einem Miesbacher Freistoß zappelte das Netz hinter Siegl. Doch der gut leitende Schiedsrichter Christos Nalpantidis entschied auf Stürmerfoul und Freistoß Moosinning.

Moosinning verpasste es in der Folge, die Führung auszubauen. Lechner scheiterte mit einem Schuss an Wiesböck, und auch Häusler schob am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite kam Flo Stoib aus zehn Metern zum Abschluss und setzte das Leder über den Querbalken. Auch Fabian Bauer brachte seine Farben nicht auf die Anzeigetafel. Seinen strammen Schuss aus rund 20 Metern sicherte Siegl sicher.

In der Schlussviertelstunde hatte Moosinning wieder Oberwasser. Nach einer Flanke von Mo Abdane scheiterte Kamm per Kopf. Miesbachs Keeper Wiesböck zeigte auch Maxi Lechner die Grenzen auf und parierte dessen Schuss aus 16 Metern. Chancenlos war er allerdings wenig später. Maxi Lechner marschierte durchs Mittelfeld und legte quer auf Häusler, der zum verdienten 2:0 einschob.

Miesbach – Moosinning: Flo Huber (Abteilungsleiter Moosinning): „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Man hat gemerkt, dass der letzte Punch gefehlt hat, da es bei beiden nicht mehr um alles geht. Trotzdem wollen unsere Jungs in der Tabelle an Miesbach vorbeiziehen. Das spricht absolut für das Team.“