Spremberger SV und SG Groß Gaglow teilen sich die Punkte

Von Beginn an war es ein Duell, das durch Kampfgeist und Spannung geprägt war. Beide Mannschaften gingen mit breiter Brust in die Partie, nachdem sie am vergangenen Spieltag deutliche Siege eingefahren hatten. Spremberg hatte mit einem 8:1 gegen die SG Burg Selbstvertrauen gesammelt, während Groß Gaglow mit einem klaren 4:0 gegen Rot-Weiß Luckau überzeugte.

Vor 90 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams im direkten Aufeinandertreffen jedoch weitgehend. Die Offensivreihen fanden kaum ein Durchkommen gegen die stabil stehenden Abwehrketten. Trotz intensiver Zweikämpfe und großem Engagement blieben zwingende Torchancen Mangelware.

Am Ende blieb es beim 0:0, das für beide Seiten eher ernüchternd wirkte. Der Spremberger SV steht nun mit vier Punkten aus drei Spielen im Tabellenmittelfeld, die Gäste aus Groß Gaglow weisen die gleiche Bilanz auf. Beide Mannschaften müssen das Remis als kleine Delle im Aufwärtstrend verbuchen, können aber auf eine solide Defensivleistung bauen.