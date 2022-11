Spremberg zerlegt die Fichte!!!

Die Vorzeichen am 11. Spieltag standen bei Fichte äußerst ungünstig. Trainer Braun im Urlaub, beide Sechser (M. Gulbing, Heidrich) fielen zur Vorwoche aus dazu gesellten sich noch Dabow und Golz. So musste auf 4 Positionen improvisiert werden. Was am Ende nicht zu kompensieren war!!!

Spremberg überrannte Fichte in der Anfangsphase förmlich. Es waren keine 10 Minuten gespielt und der Gast führte locker durch zwei Gryczman Toren. Nach 32 Minuten sogar der dritte Spremberger Treffer durch Baum der aber wegen einer vermeidlichen Abseitsposition nicht anerkannt wurde. Fichte bekam einfach keinen Zugriff auf das Spiel. Immer einen Schritt hinterher laufend oder man stand zu weit vom Gegenspieler weg dazu gesellten sich individuelle Fehler was der Gast eiskalt bestrafte. So geschehen in der Nachspielzeit binnen zweier Minuten kassierte man 2 Gegentreffer und beide Male sah Fichtes rechte Abwehrseite schlecht aus. Zur Pause das Spiel eigentlich für Kunersdorf schon verloren. Im ersten Durchgang ohne eine echte Tormöglichkeit für den Gastgeber. Zur 2. Halbzeit konnte es nur Schadensbegrenzung heißen (was am Ende dann eigentlich auch nicht gelang)! 53. Minute – nach einer Graske Flanke Kopfball von Schlott Richtung Spremberger Tor (1m vorbei) sollte die erste halbwegs gute Torchance für Fichte sein. Nach einer Stunde Spielzeit (61.) trifft Spremberg’s Bubner mit einem Kopfball nur den Kunersdorfer Pfosten. In der 68. Minute dann die zweite und letzte Kunersdorfer Torchance aber bei Schlott dauerte der Abschluss einfach zu lange so konnte der Spremberger Keeper Baum noch mit einer Fußabwehr den „Einschlag“ verhindern. 78. Minute – das Debakel nahm seinen Lauf 0:5 durch Krautz für den Gast. Die letzten 10 Minuten dann Fichte in Unterzahl spielend da nach einer Verletzung von Gulbing kein Auswechselspieler mehr vorhanden war. In den letzten Spielminuten machte Spremberg dann den Kantersieg perfekt. Am Ende stand es 0:7. So hoch verlor Fichte daheim schon lange nicht mehr!

Am Ende muss man sagen Fichte war in allen Belangen unterlegen und verliert auch in der Höhe verdient.