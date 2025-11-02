– Foto: Images

Sprekelmeyer rettet den Punkt! Meppen nimmt aus Hamburg wenigstens ein Lächeln mit Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord St. Pauli II SV Meppen

Hamburg, grauer Himmel, feuchter Rasen und ein Spiel, das genauso begann. SV Meppen zu Gast bei St. Pauli II: zwei Teams, die so unterschiedlich klingen, wie sie sich ähneln, beide mit guten Absichten, aber überschaubarer Präzision. Heute, 14:00 Uhr FC St. Pauli St. Pauli II SV Meppen SV Meppen 1 1

Die Anfangsphase? Ein Stück aus der Rubrik „Zwei Schritte denken, drei Pässe verlieren“. Viele Ballverluste, wenig Struktur. Meppen suchte den Weg nach vorn, fand aber meist nur den Mittelkreis. St. Pauli hielt dagegen, ohne wirklich zu wissen, wogegen genau. Erst nach 40 Minuten fiel das erste Tor und das auf die denkbar unspektakulärste Weise: Meppens Keeper Pünt ließ eine Hereingabe klatschen, Rawley Angus St John bedankte sich höflich, schoss einmal, wurde geblockt, schoss nochmal und traf. 1:0. Die Belohnung für geduldiges Warten und eine kurze Schrecksekunde im Meppener Strafraum. Bis zur Pause blieb es beim Rückstand, obwohl Schmitt und Ulbricht ihre Chancen hatten, aber eben auch ihre Ladehemmung. Der Pausentee dürfte leicht bitter geschmeckt haben.

Nach dem Seitenwechsel machte Meppen zunächst dort weiter, wo sie aufgehört hatten: mit Mühe, aber ohne Zielwasser. Chancen wie die von Touglo oder Deters blieben ungenutzt. Trainer Beniermann wechselte eifrig - frisches Personal, frischer Wind, aber noch kein Tor. Erst in der Nachspielzeit kam Bewegung in die Geschichte. Nach einer Flanke patzte diesmal der Paulianer Keeper, und Luis Sprekelmeyer stand goldrichtig. Ein Abstauber, so ehrlich wie verdient. 1:1, 90.+2. Und plötzlich roch es sogar noch kurz nach mehr, zumindest ein bisschen Abenteuerlust blitzte auf. Am Ende bleibt: Meppen mit Moral, Pauli mit Ärger, und ein Spiel, das Meppen noch weh tun kann, aber allen zeigte, dass selbst späte Tore manchmal wie ein kleiner Sieg schmecken können.