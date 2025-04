"Sprachlos und teilweise irritiert über unseren Auftritt"

Der 1. Göppinger SV reagiert auf die gestrige 1:6-Heimpleite im Kellerduell der Regionalliga Südwest gegen das Schlusslicht FC 08 Villingen mit einer öffentlichen Mitteilung, die am heutigen Sonntag veröffentlicht wurde. Was beinhaltet diese? Hier ist sie:

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein offenes und ehrliches Wort an uns alle zu richten, die dem GSV nahestehen.

Ein Jahrzehnt lang (und viele Funktionäre im Verein noch länger) haben wir geschuftet, um dort hinzukommen, wo wir nun angekommen sind - im Profifußball der Regionalliga Südwest. Wir haben teilweise Unmögliches möglich gemacht, Barrieren und Hindernisse gemeinsam überwunden sowie unfassbar viel Zeit und Energie für unseren Herzensverein investiert. Ein Großteil davon in unserer Freizeit, dank maximaler Unterstützung von unseren Familien und Arbeitgebern. Mein persönlicher Glücksmoment war nicht der Schlusspfiff in Mainz-Mombach, welcher den gemeinsamen Aufstieg besiegelte.

Mein persönliches Highlight fand am 01.06. statt. Wie wir voller Spannung und zitternd gemeinsam auf den Schlusspfiff in Holzhausen hinfieberten. Der Gänsehautmoment, als wir auf dem Rasen beieinander standen und der erste Zuschauer auf den Rängen „Aus!“ schrie. Die Ekstase im Dauerregen und die auf der Zielgeraden möglich gewordene Relegation. Als Tränen des Glücks flossen, die Belohnung für schweißtreibenden Aufwand. Die Schmach von Mutschelbach war gerade zwei Wochen alt. Geprügelt und von einer bereits abgemeldeten Mannschaft gedemütigt, schrieben uns alle Experten im Aufstiegsrennen ab. Fast täglich ergriff im Trainerteam und in der Mannschaft jemand das Wort, um motivierende Durchhalteparolen an den inneren Kreis zu richten. So sind wir, so ist der GSV. Glaube und Resilienz versetzen Berge. Rückschläge hinnehmen, daraus lernen und gestärkt wieder aufstehen.

Liebe Fußballfreunde, seid Euch sicher. Wir alle leben einen gemeinsamen Traum - den Profifußball nachhaltig in Göppingen zu realisieren. Dafür ackern wir. Dafür geben wir unser letztes Hemd. Dass der Weg zum Klassenerhalt bis zum Schlusspfiff am 17. Mai in Frankfurt andauern wird, das wussten wir von Beginn an. Wer glaubte, dieses Ziel ließe sich schon früher erreichen, träumt nicht sondern hat schlichtweg nicht verstanden, in welcher Konstellation wir uns in der Regionalliga befinden. Wir sind der absolute Underdog, das gallische Dorf im römischen Reich, die Herausforderer etablierter Traditionsvereine. Das sollen keine Ausreden sein, schließlich möchten wir uns mit diesem Umfeld dauerhaft messen. Unsere Stärken liegen in der Widerstandskraft, in der leidenschaftlichen Mentalität, in der Gier, mit minimalen Mitteln das maximale Ergebnis zu erzielen. Demütig und sinnvoll wirtschaften, Ressourcen effizient zu investieren.

Dafür braucht es den bedingungslosen Einsatz von jeder und jedem Einzelnen. Interessen und Befindlichkeiten ausblenden, alles dem gemeinsamen Ziel unterwerfen. Wir haben nun zusammen sechs Möglichkeiten vor der Brust, die notwendigen Punkte einzufahren und aufrichtig behaupten zu können, alles Erdenkliche in diese Saison investiert zu haben. Gemeinsam mit Euch möchten wir am 17.05. in Frankfurt feiern und stolz in den Spiegel blicken. Bis dahin ist es allerdings kein Sprint, sondern ein mental wie physisch kräftezehrender Marathon. #zusammenstärker gemeinsam mit Euch - für unseren GSV.

Im Namen des Trainerteams

Flo Mack