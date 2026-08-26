»Sprachlos« & »die außergewöhnlichste Pressekonferenz« Der Pokal-Hit der SpVgg SV Weiden gegen Jahn Regensburg entpuppte sich als echter Kassenschlager von Florian Würthele · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Youngster Tobias Söllner (rechts) und die SpVgg SV Weiden kämpften toll gegen Benedikt Bauers Jahn Regensburg. – Foto: Florian Würthele

So etwas hatte der Oberpfälzer Fußball schon lange nicht mehr erlebt. Mehrere tausend Zuschauer bei einem Amateurverein – wann hat es das zuletzt gegeben? Mindestens 4300 Leute strömten am Dienstagabend ins Weidener Sparda-Bank-Stadion, um sich das Totopokal-Achtelfinalspiel der SpVgg SV Weiden zu „geben“. Niemand Geringeres als der SSV Jahn Regensburg war mit seiner kompletten Profi-Entourage zugegen. Schätzungsweise 800 Fans begleiteten die Domstädter in die Max-Reger-Stadt. Und machten ordentlich Alarm. „Diese Kulisse ist schon sensationell“, waren sich zwei Fans auf der proppenvollen Tribüne einig. Von einem „Fußballfest“ sprach Weidens Trainer Michael Riester. „Und dazu haben wir unseren Teil beigetragen.“

Dass etwas Außergewöhnliches aufs Wasserwerk zukommen würde, war schon vorab klar. Rund 2500 Tickets wurden allein im Vorverkauf abgesetzt. Die aktive Fanszene des SSV Jahn rief zum Fanmarsch in Richtung Stadion auf. Rund 300 Gästefans waren mit dabei und ließen sich auch vom teils strömenden Regen nicht die Laune verderben. „Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern!“ – so weltmännisch präsentierten sich die Regensburger in der Weidener Innenstadt. Da dürften Passanten und Anwohner nicht schlecht gestaunt haben.



Sportlich hielt der Underdog aus der Bayernliga Nord tapfer dagegen, kämpfte, rackerte, wehrte sich mit allen Mitteln. Defensiv kompakt stehen und nach vorne Nadelstiche setzen – das war der Plan und den konnten Zeitler, Ruda & Co. richtig gut in die Tat umsetzen. Das nötigte auch Regensburgs Cheftrainer Sascha Hildmann Respekt ab: „Weiden war ein sehr guter Gegner und hat es heute sehr gut gemacht“, befand er. Vor allem Jahi Sylejmani machte auf sich aufmerksam. Der junge Angreifer der SpVgg schob kräftig mit an und war an den meisten Offensivaktionen seiner Mannschaft beteiligt.





Sylejmani war es auch, der nach gerade mal drei Minuten „die“ Chance auf die Weidener Führung hatte. Er steuerte aufs scheinbar freie Tor zu und alles hatte schon den Torschrei auf den Lippen. Doch Jahn-Kapitän Felix Strauss hatte was dagegen und grätschte den Ball irgendwie noch von der Linie. „Ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir die zwei hundertprozentigen Chancen beim Stand von 0:0 machen“, grübelte Weidens Trainer Riester. Und Hildmann musste sich eingestehen, dass sein Team zu Spielbeginn schon auch Glück hatte. „Da hatten wir den entscheidenden Moment für uns“, sagte er zu besagter Szene. „Das ist, wie wenn du ein Tor schießt.“ Letztendlich konnte der Fünftligist das Feld trotz einer 1:5 (0:3)-Niederlage erhobenen Hauptes verlassen. „Es war ein unglaublicher Auftritt meiner Mannschaft“, sprühte Riester, der 2014 bei der Weidener Pokalsensation gegen den SSV Jahn ja noch selbst auf dem Platz stand, nur so vor Stolz auf seine Schützlinge.





Jahi Sylejmani (Nummer 10) hatte ganz früh im Spiel die Weidener Führung auf dem Fuß. – Foto: Florian Würthele











Seinen persönlichen, großen Moment hatte der jüngste Spieler auf dem Feld. Finn Horgan, der Anfang August seinen 17. Geburtstag feierte, zeichnete für den einzigen Weidener Treffer verantwortlich. Es war das zwischenzeitliche 1:3 in Minute 57. „Ich bin sprachlos“, fehlten Horgan nach dem Spiel fast ein bisschen die Worte. „Ich habe nicht einmal gewusst, welchen Jubel ich machen soll. Mit über 4000 Leuten, die zuschauen – ich habe echt keine Worte dafür. Das ist unglaublich. Wenngleich wir leider verloren haben.“



Launig ging es auf der Pressekonferenz zu. Zunächst machte die Tonanlage Faxen. Schließlich konnte Sascha Hildmann doch ins Mikrofon sprechen. „Das ist die außergewöhnlichste Pressekonferenz, die ich je hatte“, sorgte er für Gelächter unter den Zuhörern. Die 90 Minuten analysierte der Drittliga-Coch so: „Nach der Rettungsaktion von Felix Strauss war es sehr souverän von uns. Durch drei schöne Tore gingen wir mit einer 3:0-Führung in die Halbzeit. Nach dem Gegentor zum 3:1 wurde es nochmal so ein bisschen fahrig, weil wir zu viele Räume geboten haben und die Bälle teils leichtfertig verloren haben. Hintenraus war's dann souverän. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“ Was am Ende zähle, sei das Weiterkommen. Das habe man geschafft.







Die lautstarken Jahn-Fans sorgten für echte Pokalatmosphäre in Weiden. – Foto: Florian Würthele





Aus Sicht der SpVgg SV Weiden bleibt ein Pokalabend, der trotz des Ausscheidens noch lange in Erinnerung bleiben wird. Es war die größte Zuschauerkulisse im Sparda-Bank-Stadion seit 17 Jahren. Lange können sich die Schwarz-Blauen damit aber nicht beschäftigen. Am kommenden Samstag steht schon wieder der „graue“ Ligaalltag an. Und damit das wichtige Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellennachbarn TSV Großbardorf. „Der Sieg gegen eine gute Mannschaft aus Hof und jetzt diese couragierte Leistung gegen den Jahn war für mich wichtig. Es hat mir gezeigt, dass wir etwas haben, worauf wir aufbauen können: Junge Spieler – Spieler, die für die Mannschaft in einer schwierigen Situation Verantwortung übernehmen, Leidenschaft zeigen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Genau daran möchte ich anknüpfen“, erklärte Michael Riester am Morgen nach dem Jahn-Spiel.



Weidens Übungsleiter sieht auch das große Ganze und skizziert seine Gedanken: „Ich bin ein Trainer, der an Entwicklung glaubt. Man muss auch den Mut haben, jungen Spielern Vertrauen zu geben und ihnen gleichzeitig vermitteln, dass man wirklich an sie glaubt. Und wenn ich sehe, wie diese Jungs dann auf dem Platz auftreten und wie sie kämpfen und performen, dann gibt mir das als Trainer unglaublich viel zurück. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber ich sehe in dieser Mannschaft Charakter, Leidenschaft und Entwicklungsmöglichkeiten. Und genau damit möchte ich weiterarbeiten.“