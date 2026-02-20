Spotlight an! Wir bringen EURE Tore groß auf Social Media! Amateurfußball ist reif für die große Bühne! An diesem Wochenende starten wir eine besondere Aktion: Ihr liefert die Clips via FuPa.tv – wir liefern die Reichweite auf unseren Social-Media-Kanälen. von Manuel Kirchberger · Heute, 12:33 Uhr · 0 Leser

Egal ob Traumtor, Monster-Parade oder der kurioseste Platzfehler der Saison: Wir wollen sehen, was auf euren Plätzen passiert! Aber wir wollen es nicht nur sehen – wir wollen es mit der ganzen Community teilen.

Der Deal: Ihr filmt, wir pushen! Das Prinzip ist einfach: Jedes Video, das ihr am Wochenende mit FuPa.tv (über die Sport.Video-App) aufnimmt, landet direkt in unserem System. Unsere Redaktion scannt alle Einsendungen und pickt sich die Highlights heraus. Was habt ihr davon?

Maximale Reichweite: Die besten Szenen posten wir auf unseren Instagram-, Youtube-, TikTok- und Facebook-Kanälen.

Support für euren Club: Wir markieren euren Verein – so wird ganz Fußball-Deutschland auf euch aufmerksam.

So seid ihr dabei: Es ist kein Papierkram und kein Hin-und-Her-Schicken nötig. App starten: Nutzt die Sport.Video-App am Spielfeldrand. Highlights filmen: Tore, Karten, Chancen – einfach draufhalten. Automatisch im System: Ihr müsst uns nichts zuschicken! Durch den Upload in der App landet das Video direkt bei uns auf dem Schirm. Wir suchen alles! Wir suchen nicht nur den perfekten Fallrückzieher. Wir suchen die Emotionen, den überragenden Torhüter, den tanzenden Fan oder den Hund, der über den Platz läuft. Macht euren Verein zum Star des Wochenendes! Also: Handy laden, Stativ einpacken und ab auf den Platz. Wir sind gespannt auf eure Clips! 👉 Noch keine Ahnung, wie es geht? Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung 🤫 pssst 👉 Exklusive Aktion:

