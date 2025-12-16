Bereits zum 6. Mal veranstaltet der FC Badenia St. Ilgen ein Turnier für Mannschaften unterhalb der Kreisliga – Foto: St. Ilgen

Sportwochenende in St. Ilgen koenig.solutions-Cup +++ Erstmals Ü32-Turnier als Vorprogramm +++ Aufstockung des Hauptturniers

Wie in den vergangenen drei Jahren findet am zweiten Wochenende im Januar der koenig.solutions-Cup des FC Badenia St. Ilgen statt. Dieses Mal gibt es jedoch einige Veränderungen: Denn bevor am Samstag (10.01.2026) das Hauptturnier für Herrenmannschaften, die entweder in der A-Klasse oder in den B- und C-Klassen spielen, stattfindet, wird am Freitag (09.01.2026) erstmals der koenig.solutions-Cup für Ü32-Mannschaften ausgetragen, wo acht Mannschaften ab 18 Uhr um den Siegerpokal spielen werden.

Neuer Turniermodus und 20 Mannschaften beim Aktiventurnier Am Tag darauf finden dann ab 10 Uhr die Partien des Herrenturniers statt. Bei der 6. Ausgabe des Hallenturniers in St. Ilgen werden erstmals 20 Mannschaften teilnehmen, zuvor waren es 16 Teams. Dadurch ändert sich auch der Turniermodus, in fünf Vierergruppen qualifizieren sich sowohl die ersten beiden Mannschaften in der Tabelle sowie die beiden besten Drittplatzierten für die "neue" Zwischenrunde, die die bisherigen Viertelfinalpartien "ersetzt". Dort werden in vier Dreiergruppen die Gruppensieger ermittelt, die sich dann anschließend in den beiden Halbfinalpartien gegenüberstehen werden.