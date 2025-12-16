Sportwochenende in St. Ilgen

Wie in den vergangenen drei Jahren findet am zweiten Wochenende im Januar der koenig.solutions-Cup des FC Badenia St. Ilgen statt. Dieses Mal gibt es jedoch einige Veränderungen: Denn bevor am Samstag (10.01.2026) das Hauptturnier für Herrenmannschaften, die entweder in der A-Klasse oder in den B- und C-Klassen spielen, stattfindet, wird am Freitag (09.01.2026) erstmals der koenig.solutions-Cup für Ü32-Mannschaften ausgetragen, wo acht Mannschaften ab 18 Uhr um den Siegerpokal spielen werden.
Neuer Turniermodus und 20 Mannschaften beim Aktiventurnier
Am Tag darauf finden dann ab 10 Uhr die Partien des Herrenturniers statt. Bei der 6. Ausgabe des Hallenturniers in St. Ilgen werden erstmals 20 Mannschaften teilnehmen, zuvor waren es 16 Teams. Dadurch ändert sich auch der Turniermodus, in fünf Vierergruppen qualifizieren sich sowohl die ersten beiden Mannschaften in der Tabelle sowie die beiden besten Drittplatzierten für die "neue" Zwischenrunde, die die bisherigen Viertelfinalpartien "ersetzt". Dort werden in vier Dreiergruppen die Gruppensieger ermittelt, die sich dann anschließend in den beiden Halbfinalpartien gegenüberstehen werden.
Um 21 Uhr soll dann das Spiel um Platz 3 ausgetragen werden, anschließend folgt das große Finale. Für alle vier Teams wird es am Ende des Turniers Geldpreise geben, ebenfalls werden der beste Torhüter, der beste Torjäger sowie der beste Spieler des Turniers ausgezeichnet. Beide Turniere finden in der Kurpfalzhalle (Adresse: Pestalozzistraße 5, 69181 Leimen-St. Ilgen) statt. Wer den Turnierverlauf von der 5. Ausgabe des Turniers nachlesen möchte, kann dies unter folgendem Link.