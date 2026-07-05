Sportwoche Spieka: Sievern kassiert deutliche Niederlage

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Samstagabend traf der TSV Sievern im Rahmen der Sportwoche Spieka auf den OSC Bremerhaven. Der Bremen-Liga-Meisterschaftsapirant erwies sich für die ersatzgeschwächt angereisten Kicker von der Pipinsburg als mindestens eine Nummer zu groß.

Von Beginn an dominierte der OSC das Geschehen, erzielte bereits nach fünf Minuten durch Ebrima Jobe das Führungstor. Sievern hätte eine schnelle Antwort liefern können, als Justin Root einen zu kurz geratenen Rückpass erlief, aber das Außennetz traf. Ansonsten befand sich der mit nur zwei Auswechselspielern angereiste Bezirksligist aber zumeist in der Defensive und bot hier doch einigen Freiraum an. Jamal Barnes erhöhte schnell auf 2:0. Nach 23 Minuten führte ein unglückliches Eigentor von Viktor Felker zum dritten Gegentreffer.

Tyler Stöpke fehlte per Schlenzer nicht viel zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, doch auch nach dem Seitenwechsel fielen die Tore nur auf einer Seite. Randy Uguna per Doppelpack sowie ein weiteres Eigentor, das dem Ball nach einer Parade von Niklas Führer nicht mehr ausweichen könnende Simon Aulich gutgeschrieben wurde, ließen das Resultat auf 6:0 anwachsen.

Der Sievern kassierte somit eine deutliche Niederlage, die er angesichts der Stärke des Gegners sowie der eigenen Personalsorgen allerdings schnell verkraften dürfte. Schon am Dienstag misst er sich mit dem ESC Geestemünde. Einem weiteren Bremen-Ligisten, der sich jedoch nicht auf dem Level des OSC Bremerhaven befindet.