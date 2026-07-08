Sportwoche Spieka: Sievern ist erneut chancenlos

– Foto: Rolf Schmietow

Der TSV Sievern verlor auch das zweite Spiel auf der Sportwoche Spieka deutlich. Dabei durfte er im Vergleich mit dem Bremen-Ligisten ESC Geestemünde mehr als eine Halbzeit in Überzahl agieren.

Als sich Maikol David Valencia Mina nach 38 Minuten die Gelb-Rote Karte einhandelte, lag der Bremen-Ligist bereits mit 1:0 in Führung. Der Platzverweis störte ihn keinewegs. Denn ein Doppelschlag noch vor der Pause ließ den Vorsprung auf 3:0 anwachsen. Christian Bär verkürzte für den - wie schon am Samstagabend gegen den OSC Bremerhaven (0:6) - ersatzgeschwächt antretenden TSV in der 64. Minute - 3:1. Spannung kam dennoch nicht auf. Zwei weitere Treffer binnen kurzen Zeitabstandes durch den Geestemünder Kapitän Kubilay Denkgelen sorgten für klare Verhältnisse.