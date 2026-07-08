Sportwoche Spieka: Sievern ist erneut chancenlos

Der TSV Sievern verlor auch das zweite Spiel auf der Sportwoche Spieka deutlich. Dabei durfte er im Vergleich mit dem Bremen-Ligisten ESC Geestemünde mehr als eine Halbzeit in Überzahl agieren.
Als sich Maikol David Valencia Mina nach 38 Minuten die Gelb-Rote Karte einhandelte, lag der Bremen-Ligist bereits mit 1:0 in Führung. Der Platzverweis störte ihn keinewegs. Denn ein Doppelschlag noch vor der Pause ließ den Vorsprung auf 3:0 anwachsen. Christian Bär verkürzte für den - wie schon am Samstagabend gegen den OSC Bremerhaven (0:6) - ersatzgeschwächt antretenden TSV in der 64. Minute - 3:1. Spannung kam dennoch nicht auf. Zwei weitere Treffer binnen kurzen Zeitabstandes durch den Geestemünder Kapitän Kubilay Denkgelen sorgten für klare Verhältnisse.
Sportwoche Spieka: Der Spielplan im Überblick
Der TSV Sievern schloss die stärkste Runde der Sportwoche Spieka als abgeschlagenes Schlusslicht ab. Am Freitagabend ermitteln der ESC und OSC den Sieger. Der Bezirksligist tritt wiederum zwei Tage später zu einem Testspiel in Nordenham an.