Sportwoche Spieka lockt mit namhaften Teilnehmerfeld

– Foto: T. Bornhöft

Am heutigen Freitag erfolgt der Startschuss zur liebevoll „fünften Jahreszeit" genannten Sportwoche des SV Spieka. Unter anderem wird sich dort der TSV Sievern mit hochkarätigen Gegnern messen.

Der letztjährige Bezirksliga-Drittplatzierte misst sich in der Gruppe Grün mit zwei Bremen-Ligisten. Schon am Samstag wartet um 20.00 Uhr Meisterschaftsaspirant OSC Bremerhaven. Drei Tage später folgt der Vergleich mit dem ESC Geestemünde. Abgeschlossen wird die am stärksten besetzte Runde des Turniers am Freitagabend mit dem Bremerhavener Stadtduell.

Gleich zwei Sieverner Ligakonkurrenten bewegen sich in der Gruppe Rot - nämlich der TSV Altenwalde sowie der Kreisliga-Meister aus Duhnen. Die beiden Cuxhavener Vertreter treffen auf die Spielvereinigung BISON sowie dem TSV Imsum (Bezirksliga Bremen). Nachdem alle Teams gegeneinander gespielt haben, absolvieren die beiden Erstplatzierten am Samstag, dem 11. Juli, ein Finalspiel.