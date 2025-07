Sportwoche beim TSV

Ab 17 Uhr duellieren sich zwölf verschiedene Mannschaften, gespickt mit Aktiven und Passiven, um die Pokale für die Erstplatzierten. Alle Spieler und Zuschauer werden über die gesamte Woche im Festzelt mit den TSV-Grillspezialitäten und ausreichend Getränken versorgt. Ab 21 Uhr startet der Barbetrieb und ein angenehmer Abend.

Ab Montag wird dann auch gelaufen. Das Grümpelturnier für Passive startet ab 18.30 Uhr. Insgesamt haben acht Mannschaft ihr Kommen angemeldet und kicken darüber hinaus am Mittwoch und am Freitag, dem Finaltag, um die besten Platzierungen. Der Förderverein des TSV Waldangelloch, der als Veranstalter fungiert, lädt am Abschlusstag am Freitag ebenfalls ab 21 Uhr zum Barbetrieb ein.