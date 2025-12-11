Sportvorstand Walter Adam zur Krise beim Bahlinger SC

Worin sieht die sportliche Leitung des Bahlinger SC die Ursache für die enttäuschende Herbstrunde in der Fußball-Regionalliga? Wird es Konsequenzen geben? Sportvorstand Walter Adam im Interview.

Elf Punkte nach 20 Spielen, mit 18 Toren den schlechtesten Angriff der Liga und mit 47 Gegentoren, zusammen mit dem Tabellenletzten Schott Mainz und dem SC Freiburg II, die zweitlöchrigste Abwehr – in seiner insgesamt achten Regionalliga-Spielzeit stand der Bahlinger SC zu dieser Saisonphase noch nie schlechter da. Zu Beginn der Winterpause stellen sich deshalb einige Fragen, die der beruflich stark eingespannte Sportvorstand Walter Adam beim Tabellenvorletzten schriftlich beantwortet hat.

BZ: Zunächst einmal die Frage nach dem Gesundheitszustand von Hasan Pepic. Wie geht es dem Spielmacher, der am Samstag bei der 0:2-Niederlage gegen Homburg durch eine gegnerische Grätsche offenbar schwer verletzt wurde?

Hasan hatte bei der Szene großes Glück, denn trotz der heftig aussehenden Grätsche ist "nur" ein Band im Sprunggelenk betroffen. Die Verletzung ist weniger schwer als zunächst befürchtet. Nach aktuellem Stand sollte er zur Vorbereitung wieder vollständig dabei sein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.