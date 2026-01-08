– Foto: André Nückel

Sportvereine zwischen Verantwortung und Ehrenamt: Neues Tool als Hilfe

Sportvereine gelten als besonders sensibles Umfeld. Körperliche Nähe gehört hier zum Alltag, ebenso Situationen in Umkleiden oder Duschen, außerdem betreuen Erwachsene häufig Kinder und Jugendliche. Immer wieder kommt es deshalb auch im organisierten Sport zu Fällen von Machtmissbrauch, sexueller Belästigung oder schwerer sexualisierter Gewalt.

Um Prävention zu stärken, wird ab dem 1. September 2026 ein Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt verpflichtend für alle Sportvereine in Deutschland, die weiterhin Freiwilligendienstleistende – etwa im Bundesfreiwilligendienst – einsetzen möchten. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es rund 17.300 Sportvereine mit etwa 5,5 Millionen Mitgliedern. Viele von ihnen arbeiten ausschließlich ehrenamtlich, etwa die Hälfte mit einem Jahresbudget von höchstens 10.000 Euro. Für diese Vereine seien Freiwilligendienstleistende oft unverzichtbar, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, erläuterte der Landessportbund NRW (LSB) gegenüber der WAZ. Vor diesem Hintergrund habe der LSB gezielt nach einer praxistauglichen Lösung gesucht, um Vereine nicht zusätzlich zu überfordern, sondern niedrigschwellig zu unterstützen. Im Oktober 2025 stellte der Verband deshalb einen bundesweit bislang einzigartigen Schutzkonzept-Generator vor. Das Online-Tool soll Sportvereinen helfen, individuelle Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle und interpersonelle Gewalt zu entwickeln – und so die künftigen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Nach Angaben des LSB basiert der Generator auf einem einfachen Frage-Antwort-Prinzip. Vereine beantworten mehrere Themenblöcke, etwa zu ihrer Struktur, Zielgruppen oder Sportart. Anschließend erstellt das System ein auf den jeweiligen Verein zugeschnittenes Schutzkonzept mit Leitfäden, Standards und konkreten Handlungsempfehlungen. Auch kleinere Amateurvereine mit begrenzten Ressourcen könnten so in kurzer Zeit ein tragfähiges Konzept erarbeiten, sagte LSB-Vorstand Martin Wonik gegenüber der WAZ. Rund 98 Prozent der Vereine hätten in Befragungen angegeben, dass ihnen das Thema wichtig sei und sie sich aktiv damit auseinandersetzen wollten. Entwickelt wurde der Schutzkonzept-Generator über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren. Das Projekt wurde mit mehr als 236.000 Euro durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gefördert. In einer Testphase nutzten rund 600 ausgewählte Sportvereine in NRW das Tool, darunter auch mehrere Vereine aus Essen. Ab Anfang 2026 soll der Generator allen Sportvereinen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen.