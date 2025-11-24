Sportverein warnt junge Fußballer und Eltern vor falschen Talentscouts

Er soll sich als Scout ausgegeben und einem jungen Fußballer gegen viel Geld eine Karriere versprochen haben: Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Samstag beim Düsseldorfer Sportverein (DSV) Lierenfeld für Unruhe gesorgt. Die Verantwortlichen versendeten eine Warnung an Eltern. Diese verbreitete sich auch in anderen Stadtteilen.
Er sei noch immer geschockt, sagt Cebrail Altin, Jugendvorstand und Trainer in Lierenfeld, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 34-Jährige betont: „Ich bin froh, dass den Jungs nichts passiert ist.“ Er selbst sei am frühen Samstagnachmittag auf die Bezirkssportanlage am Wilhelm-Heinrich-Weg gekommen. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Nachwuchsfußballer aus der D-Jugend. „Eine Mutter hat mich dann auf einen Mann aufmerksam gemacht, der unsere Kinder offenbar zu anderen Vereinen locken wollte.“
Altin stellte den Unbekannten daraufhin zur Rede. Dieser habe angegeben, als Scout von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach Talenten zu sein. „Er konnte mir aber keinen Ausweis zeigen“, so Altin. Ohnehin sei ihm die Vorgehensweise des Mannes merkwürdig vorgekommen. „Ich hatte schon Kontakt zu großen Vereinen, aber immer per Mail“, erklärt der Jugendvorstand. Er habe den Besucher deshalb aufgefordert,den offiziellen Weg zu wählen. Eine kurzfristige Anfrage unserer Redaktion bei Fortuna Düsseldorf blieb bislang unbeantwortet.
Eine unerwartete Wendung soll der Fall dann nur kurze Zeit später genommen haben. Die Großmutter eines zwölf Jahre alten Fußballspielers sei auf ihn zugekommen, so Cebrail Altin. „Sie hatte viel Bargeld in der Tasche.“ Das wiederum habe sie dem Mann geben wollen. Der habe ihrem Enkel einen Tag zuvor viel Talent attestiert und versprochen, ihn in ein Nachwuchsleistungszentrum zu bringen – gegen 8000 Euro.
„Wir haben den Typ sofort gesucht, aber der ist geflüchtet“, sagt Altin. Er ist sich sicher: „Das war ein Betrüger.“ Noch am gleichen Tag versendete der Jugendvorstand eine Nachricht mit der Schilderung des Vorfalls in Whatsapp-Gruppen und warnte Eltern auch über die Plattform Instagram vor dem Mann. Der soll um die 40 Jahre alt sein und eine weiße Jacke getragen haben. „Es läuft eine Strafanzeige“, teilte der Verein mit.
Der Düsseldorfer Polizei war der Vorfall am Sonntagvormittag noch nicht bekannt. Nach Angaben einer Sprecherin lag auch eine Anzeige noch nicht vor – allerdings ohne Berücksichtigung der online eingegangenen Anzeigen.
Cebrail Altin sagt, das Fußballspiel sei am Samstag zur Nebensache geworden. Der betroffene Junge habe geweint. „Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen.“ Mit seinem Schreiben an die Eltern habe er sensibilisieren wollen, so Altin. „Seid wachsam“, heißt es darin.