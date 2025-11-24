Sportverein warnt junge Fußballer und Eltern vor falschen Talentscouts

Beim DSV hat ein Betrüger erfolglos sein Glück versucht. – Foto: Marcel Eichholz

Er soll sich als Scout ausgegeben und einem jungen Fußballer gegen viel Geld eine Karriere versprochen haben: Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Samstag beim Düsseldorfer Sportverein (DSV) Lierenfeld für Unruhe gesorgt. Die Verantwortlichen versendeten eine Warnung an Eltern. Diese verbreitete sich auch in anderen Stadtteilen.

Er sei noch immer geschockt, sagt Cebrail Altin, Jugendvorstand und Trainer in Lierenfeld, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 34-Jährige betont: „Ich bin froh, dass den Jungs nichts passiert ist.“ Er selbst sei am frühen Samstagnachmittag auf die Bezirkssportanlage am Wilhelm-Heinrich-Weg gekommen. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Nachwuchsfußballer aus der D-Jugend. „Eine Mutter hat mich dann auf einen Mann aufmerksam gemacht, der unsere Kinder offenbar zu anderen Vereinen locken wollte.“ Altin stellte den Unbekannten daraufhin zur Rede. Dieser habe angegeben, als Scout von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach Talenten zu sein. „Er konnte mir aber keinen Ausweis zeigen“, so Altin. Ohnehin sei ihm die Vorgehensweise des Mannes merkwürdig vorgekommen. „Ich hatte schon Kontakt zu großen Vereinen, aber immer per Mail“, erklärt der Jugendvorstand. Er habe den Besucher deshalb aufgefordert,den offiziellen Weg zu wählen. Eine kurzfristige Anfrage unserer Redaktion bei Fortuna Düsseldorf blieb bislang unbeantwortet.

Betrüger ist auf Geld aus Eine unerwartete Wendung soll der Fall dann nur kurze Zeit später genommen haben. Die Großmutter eines zwölf Jahre alten Fußballspielers sei auf ihn zugekommen, so Cebrail Altin. „Sie hatte viel Bargeld in der Tasche.“ Das wiederum habe sie dem Mann geben wollen. Der habe ihrem Enkel einen Tag zuvor viel Talent attestiert und versprochen, ihn in ein Nachwuchsleistungszentrum zu bringen – gegen 8000 Euro.