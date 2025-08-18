Sportsrender kürte „Stade de Luxembourg“ als bestes kleines Stadion

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Das Stadionportal sportsrender.com befasst sich mit Stadionlisten aller möglichen Arten. Die größten, die am nächsten zueinander liegenden Arenen, Stadien, die nahe oder weit von Stadtzentren entfernt liegen uvm.
Bereits am 6.Dezember 2023 erstellte die Website eine Liste von kleinen, neuen aber bemerkenswerten Fußballarenen. Diese Liste wurde kürzlich in den sozialen Netzwerken auf ein Neues geteilt.
Mit 17.000 Plätzen ist auf Platz 5 die AEL FC Arena aus Larisa in Griechenland zu finden, eigentlich noch ein mittelgroßes Stadion. Mit 8.256 Plätzen folgt in der Wertung das Szent Gellért Fórum in Szeged in Ungarn.
Nicht ganz so weit von Luxemburg entfernt befindet sich das Stade de la Licorne in Amiens (F), welches über 13.000 Sitzplätze verfügt. Die Malsovicka Aréna im tschechischen Hradec Králové (dt. Králové) auf Platz 2 des Rankings kann bis zu 9.300 Fans empfangen.
In etwa gleich groß (9.500 Plätze) ist das Stadion auf Platz 1 dieser Liste: das Stade de Luxembourg hat diesen Rang mit seiner besonderen Architektur auf sportsrender.com bekommen.