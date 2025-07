sportspress.lu: Ehrenpräsident Petz Lahure verstorben

Seit seinem Berufseinstand am 15. März 1965 beim Tageblatt eignete er sich ein Wissen an, das man in der Welt nicht oft findet. Zwischen 1988 und 2002 war er in der Revue für die Sportberichterstattung zuständig, ehe er danach wieder als Korrespondent für das Tageblatt von großen Radrennen und Fußballspielen berichtete.

Im vergangenen Sommer wurde Petz Lahure in Paris von dem internationalen Sportpresseverband AIPS für seine 15. Teilnahme an Olympischen Spielen geehrt. Den Sommer verbrachte er am liebsten bei der Tour de France. 46 Mal nahm er als Journalist an der „Grande Boucle" teil, war zudem bei unzähligen Länderspielen der „Roten Löwen" dabei. Petz war als früherer Präsident von sportspress.lu an vielen weiteren Fronten im Einsatz, etwa als Mitglied der Ethikkommission der AIPS.

27 Jahre lang stand er an der Spitze des Luxemburger Sportjournalistenverbands. Im Februar 2025 stellte er sich nicht mehr zur Wiederwahl. Unter seiner Regie wuchs ein einst zerstrittener Verband nicht nur wieder zusammen, sondern stellte jedes Jahr eine Sportlergala, später „Awards Night", auf die Beine, die heute zu den wichtigsten Sport-Events des Jahres gehört.