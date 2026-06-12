 2026-06-12T06:52:44.557Z

Vereinsnachrichten

Sportplatzkirwa 2026 ASV Michelfeld

von Ralph Strobl · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralph Strobl

Verlinkte Inhalte

Michelfeld II
Michelfeld
SG SV Auerbach
Michelfeld II
Michelfeld
SG SV Auerbach

Der komplette Vorbericht zur dreitägigen Vereins-Veranstaltung "Sportplatzkirwa 2026 ASV Michelfeld" wird voraussichtlich am Samstag, 13. Juni (rund zwei Wochen vor Event-Start am Freitag, 26. Juni) textlich ergänzend hier veröffentlicht.