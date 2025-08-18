Sportplatz wird zur Partymeile: 2000 Zuschauer bei Kreisoberliga-Kick

Offiziell besuchten 2000 Zuschauer die Neuntliga-Partie. Der Veranstalter meldete ausverkauftes Haus. Und nicht nur die Kulisse sorgte für Flair und Gänsehaut-Atmosphäre: Vor dem Spiel gab es einen Fanmarsch und musikalische Einstimmung, während der 90 Minuten Gesänge, ein Fahnenmeer und Bengalos. "Das war eine Wahnsinnskulisse, atemberaubend und im Kreisfußball in Sachsen-Anhalt einmalig", staunte Loburgs Kapitän Johannes Rydzy gegenüber der "Volksstimme".

Und Grund zur Freude hatten all jene, die es mit den Loburgern hielten, auch aus sportlicher Natur. Nach der Pausenführung der Gäste durch Max Luca Schröder (39.) drehten die Hausherren die Partie durch einen Elfmeter-Doppelpack von Arne Kilz (49., 64.). "Wir haben alles reingeworfen", freute sich Rydzy über den gelungenen Auftakt - dieser wurde im anschließend nicht nur von der Mannschaft gefeiert.

