Sportplatz sollte zu Bauland werden - Nun blüht der Verein neu auf Aus den Vereinen +++ Nach fast zehn Jahren ohne Spielbetrieb soll es beim Domersleber SV wieder Fußball geben

Es ist nicht lange her, da stand die Zukunft des Domersleber SV in den Sternen. Aus dem Sportplatz in der 1000-Einwohner-Ortschaft nördlich von Wanzleben in der Börde sollte Bauland werden. Dort wo einst gekickt wurde, sollten Eigenheime entstehen. Die Mitglieder des Vereins wehrten sich dagegen - mit Erfolg. Seitdem erlebt auch die Fußball-Abteilung einen Aufschwung.

"Wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung genau so weitergeht", sagt Marco Rostalski, der Geschäftsführer des Domersleber SV. Er war damals im Jahr 2022 dabei, als hitzige Debatten im Ortschaftsrat geführt wurden. Nach der geplanten Intel-Ansiedlung waren die Gemeinden in der Börde angehalten, neues Bauland auszuloten. Bald war die Idee geboren, die Fläche des Fußballplatzes dafür zu verwenden. Fußball wurde dort schon seit 2017 nicht mehr gespielt, der Platz lag brach, das Sportlerheim hatte schon bessere Tage gesehen. Dies wurde seinerzeit vom Ortsbürgermeister als Argument für die Bebauung angeführt.

Herrenmannschaft will 2026 wieder in den Spielbetrieb starten

Bis zum ersten Pflichtspiel aber werden sich die Domersleber noch etwas gedulden müssen. "Um wieder am Ligabetrieb teilnehmen zu können, müssen wir erst die Trainingsutensilien verbessern und den Platz noch weiter herrichten", erklärt Rostalski: "Viele der Materialien und Werkzeuge, die früher benutzt wurden, sind zu sehr in die Jahre gekommen." Kürzlich etwa wurde ein neuer Rasentraktor übergeben. Das kostet Geld. Geld, welches nicht zulasten der anderen Vereinsmitglieder - insgesamt zählt der Club acht Sparten - eingetrieben werden soll.

"Unser Ziel ist es, uns jetzt die Zeit zu nehmen, um uns personell und von den Bedingungen her gut aufzustellen", erzählt Rostalski und ergänzt: "Die Fußballmannschaft, das wissen die Jungs auch, soll sich selbst finanzieren können." Bis zum Sommer 2026 soll dies geschehen sein. Dann will der Domersleber SV wieder am Spielbetrieb der Kreisklasse Börde teilnehmen. Für Rostalski würde damit ein kleiner Traum in Erfüllung gehen: "Ich habe selbst zehn Jahre hier Fußball gespielt. Jetzt wollen wir etwas Neues aufbauen." An der Stelle, wo Eigenheime entstehen sollten.

