Die Sportanlage Geneicken wird derzeit umfassend saniert. – Foto: Timo Babic

Sportplatz in Geneicken hat neuen Rasen Die beliebte Freizeitanlage wird bis zum Sommer 2023 umfassend saniert und mit neuen Angeboten angereichert. Welche das sind und in welche Sportplätze die Stadt in den nächsten Jahren noch investieren wird.

Gerade war die Bezirkssportanlage Schlossstraße/Geneicken noch eine Großbaustelle, seit einigen Wochen ist der Charakter eines Sportplatzes wieder deutlich zu erkennen: Bereits Mitte November wurden die Bahnen aus Kunststoffrasen verlegt. Nun leuchtet das zuvor marode Tennen-Großspielfeld wieder in sattem Grün. Die umfangreiche Sanierung sei gut im Zeitplan, bestätigt eine Stadtsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.

Auch die neue LED-Flutlichtanlage ist installiert. Nun müssen noch letzte Zaunbauarbeiten erfolgen, vermutlich Ende Januar 2023 wird das Kunststoffrasengroßspielfeld wieder nutzbar sein. Um den Baumbestand an seinem Rand zu schonen, wurde das zukünftige Spielfeld leicht versetzt gebaut. Etwas länger wird es beim Tennen-Kleinspielfeld dauern. Auch das wird umfangreich saniert und modernisiert. Laut der Stadtsprecherin wurden dort bisher die Arbeiten am Unterbau umgesetzt. Dies sei auch beim Streetballfeld und Beachvolleyballfeld inzwischen geschehen. Allerdings hat die mehrwöchige Kältewelle Ende November/ Anfang Dezember bei diesem Bereich einen Strich durch den Zeitplan gemacht. Einige der Arbeiten mussten wegen der Minusgrade komplett ruhen. Da die Temperaturen nun dauerhaft über Wochen deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, könnten sie wieder aufgenommen werden, so die Sprecherin. Wenn das Wetter mitspielt, soll im Frühjahr auch die elastische Tragschicht eingebaut und der Kunstrasen beim Kleinspielfeld verlegt werden. Außerdem wird das Kleinspielfeld ebenfalls mit LED-Beleuchtung ausgestattet. „Aktuell ist davon auszugehen, dass die Eröffnung der kompletten Anlage spätestens im Frühsommer erfolgen kann“, sagt die Stadtsprecherin. Aufwertung für den Breitensport Mit der Sanierung und dem Umbau erhält der Schul- und Vereinssport nach Angaben der Stadt eine „hochmoderne Sportanlage, die zukünftig optimale Bedingungen bietet“. Zudem werde die Anlage durch die Angebote Beachvolleyball und dem Streetball für den Freizeit- und Breitensport attraktiver.