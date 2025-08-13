Sportplatz Gustorf erhält neuen Sicherheitszaun

Der Sportplatz in Gustorf hat eine neue Abgrenzung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich bekommen. Das sogenannte Stankett wurde von der Stadtverwaltung gemeinsam mit der Spielvereinigung Gustorf-Gindorf 1927/1924 installiert. Hintergrund ist ein Hinweis der Verbandsaufsicht des Fußballverbands Niederrhein: Nach den Vorgaben der DFB-Spielordnung muss der Zuschauerbereich bei Pflichtspielen klar vom Spielfeld getrennt sein, um ein Betreten während des Spiels zu verhindern und die Sicherheit von Spielern und Besuchern zu gewährleisten.

„Das neue Stankett gewährleistet eine klare Trennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich und sorgt damit für mehr Sicherheit – besonders bei Spielen mit hoher Publikumsbeteiligung“, teilt die Stadt mit. Wie Schiedsrichter und Vereinsmitglied Luca Mücke unserer Redaktion erklärt, habe es im Vorfeld auch hin und wieder Bedenken gegeben, dass Zuschauer während des Spiels auf das Feld rennen könnten. Das sei nie der Fall gewesen, dennoch ist die neue Abgrenzung eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, sagt er.

Die Anlage war rechtzeitig zum ersten Heimspiel unter den neuen Bedingungen fertiggestellt und wurde von über 100 Zuschauern in Augenschein genommen. Das Stankett kam damit sofort zum Einsatz.