Sportplatz-Einweihung in Perl

Drittligist 1. FC Saarbrücken trifft am Sonntag um 14 Uhr in Perl auf dem neu gebauten Sportplatz "Zum Kreckelberg" zur Einweihung auf den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petange. Nach der 1:4 (0:4)-Niederlage gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 hofft FCS-Trainer Alois Schwarrz zwei Wochen vor dem Ligastart auf den zweiten Sieg der laufenden Vorbereitung. Gegen den Abschluss-Neunten der abgelaufenen Erstliga-Runde wird Neuzugang Dominic Baumann wohl sein Debut im blau-scwarzwn Trikot geben. Allerdings werden noch zahlreiche Spieler weiterhin fehlen.

"Tim Paterok ist wieder soweit auf der Höhe, aber da sind wir vorsichtig. Richard Neudecker war gegen Mainz noch nicht so weit, da müssen wir die Entwicklung zum Spieltag am Sonntag hin abwarten, er hatte nach seiner Adduktoren-Verletzung während der Reha eine Fehlbelastung und das hat ihn wieder zurück geworfen. Ähnliches gilt für Philip Fahrner nach muskulären Problemen und Patrick Sontheimer, der aufgrund seines Zehenbruchs zuletzt nicht zur Verfügung stand. Patrick Schmidt und Phillip Menzel werden zum Spiel gegen Petange noch nicht zurück sein", ergänzte der Coach. Bei Patrick Sontheimer müsse man von Tag zu Tag schauen genau wie bei Kasim Rabihic, der am Montag muskuläre Probleme hatte, hofft man auf eine Rückkehr am Sonntag. Zusätzlich fällt Sebastian Vasiliadis aus, der am vergangenen Freitag gegen den Bayern-Regionalligisten Würzburger Kickers schon in der ersten Halbzeit ausgetauscht werden musste. Er hat einen Muskelfaserriss in der Wade.