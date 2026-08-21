 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Sportplatz am Niederfeld ist repariert

Aufatmen beim Türkischen SV und dem FC Freudenberg, die nun den Sportplatz wieder wie gewohnt nutzen können

von Torsten Muders · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der Türkische SV II und der FC Freudenberg - in der Vorsaison noch Gegner in der A-Liga - können den Sportplatz am Niederfeld wieder wie gewohnt nutzen.
Der Türkische SV II und der FC Freudenberg - in der Vorsaison noch Gegner in der A-Liga - können den Sportplatz am Niederfeld wieder wie gewohnt nutzen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

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Wiesbaden. Während die Partien in Walluf aufgrund des kritischen Zustands der Sportanlage vom Donnerstagabend bis voraussichtlich Anfang September abgesagt wurden, können der FC Freudenberg und der Türkische SV aufatmen. Denn die Stadt hat nach dem bitteren, kurzfristigen Ausfall des Verbandsliga-Derbys am vergangenen Sonntag reagiert.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der Sportplatz am Wiesbadener Niederfeld ist kurzfristig repariert worden, wie das Sportstätten-Management der Stadt den betroffenen Vereinen Türkischer SV und FC Freudenberg mitgeteilt hat. Somit hat der Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende mit seiner Ankündigung bei der Wiesbadener Pokalauslosung Anfang der Woche Wort gehalten. Bei den Ausbesserungsarbeiten auf dem in die Jahre gekommenen Sportplatz wurden die offenen Stellen wieder mit neuem Material versehen und verklebt. Die Unfallgefahr sei hiermit beseitigt und der Spielbetrieb sollte wieder stattfinden können.

Hier die kommenden Aktivenspiele am Niederfeld im Überblick:

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg II
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend II
12:30live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
15:00live

Mi., 26.08.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
Kasteler Fußball-Vereinigung 06
Kasteler Fußball-Vereinigung 06Kastel 06
19:30

So., 30.08.2026, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
12:30

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
15:00