Sportpark-Verkauf an FC Bayern als „Investitions-Turbo“ für Unterhaching

Großer Medienauflauf im Sportpark: Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, erläutert den Kauf des Unterhachinger Fußballstadions. – Foto: Martin Becker

Wie sich der Einstieg des FC Bayern auf Unterhaching und dessen Vereine auswirkt, ist am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz erläutert worden.

Unterhaching – Für acht Millionen Euro netto hat der Sportpark Unterhaching den Eigentümer gewechselt, ab dem 1. Januar 2026 übernimmt der FC Bayern das 45 000 Quadratmeter große Areal von der Gemeinde; die SpVgg Unterhaching bleibt weiterhin Mieter. In einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag haben alle Involvierten diverse Fragen zum Verkauf des Fußballstadions beantwortet – der Münchner Merkur fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Pressekonferenz im Sportparkpark: (v.l.) Stefan Mennerich (Meriendirektor FC Bayern), Bianca Rech (Direktorin Frauenfußball FC Bayern), Manfred Schwabl (Präsident SpVgg Unterhaching), Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern), Wolfgang Panzer (Unterhachings Bürgermeister) und Jürgen Muth (Geschäftsführer Allianz Arena Stadion GmbH). – Foto: Martin Becker

Was genau kauft die Allianz Arena Stadion GmbH des FC Bayern der Gemeinde Unterhaching ab?

Der Kauf umfasst das Fußballstadion mit seinen 15 000 Zuschauerplätzen, die drei Trainingsplätze hinter der Westtribüne, das Clubheim (vermietet an die SpVgg Unterhaching als deren Geschäftsstelle) inklusive Gaststätte und Biergarten. Hinzu kommen zwei weitere Grundstücke im Norden den Sportparks „mit baulichen Entwicklungsoptionen“, wie es heißt (dort befindet sich derzeit unter anderem die Stockschützenhalle des EC Parksee).

Was hat der FC Bayern in Unterhaching vor?

Ab 2029 soll der Sportpark die Heimat nicht nur für den Frauen-, sondern auch für den kompletten Mädchenfußball des FC Bayern werden. Geplant ist dann ein Leistungszentrum, von dem die FCB-Direktorin Frauenfußball, Bianca Rech, schwärmt: „Das wird ein absoluter Meilenstein, wir setzen neue Maßstäbe.“ Schon in der Saison 2026/27 bestreiten die Bayern-Frauen ihre Champions-League-Heimspiele in Unterhaching, die Bundesligaspiele dagegen vorerst weiterhin im Campus des FC Bayern auf der Stadt-Landkreis-Grenze bei Oberschleißheim. Die U23-Amateure indes behalten als Heimspielstätte das Grünwalder Stadion in München.

Welche Investitionen sind im Sportpark nötig?

Mit Blick auf die UEFA-Auflagen für die Frauen Champions League spricht Jürgen Muth, Geschäftsführer der Stadion GmbH des FC Bayern, von einer „interessanten Herausforderung“. Er betont: „Zwischen einem funktionalen Stadion und einem Schmuckkästchen liegen Welten. Wir machen eine Bestandsaufnahme, überprüfen die Infrastruktur und werden diese verbessern“. Mit dem Kaufpreis von acht Millionen Euro netto allein ist es also nicht getan. „Insgesamt investieren wir hier einen zweistelligen Millionenbetrag“, sagt Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

Was wird aus der SpVgg Unterhaching?

Die SpVgg bleibt, wie bisher schon, Mieter im Sportpark, teilt sich diesen nun aber mit dem FC Bayern. Unterhaching werde „eine echte Heimat für den Frauen- und Mädchenfußball des FC Bayern“, sagt Dreesen. „Gleichwohl wird die SpVgg weiterhin hier spielen.“ Haching-Präsident Manfred Schwabl, der seit 2018 selbst damit liebäugelte, den Sportpark zu kaufen, sieht den Stadiondeal positiv: „Für uns als Regionalligist wäre das einfach eine Nummer zu groß. Jetzt haben wir eine Königslösung gefunden, es ist ein Win-Win-Situation, die den Profi-Standort der SpVgg Unterhaching sichert.“

Was bedeutet die Mehrfachnutzung für den Trainingsbetrieb?

Der FC Bayern will je einen Trainingsplatz für die Frauen und für die Mädchen nutzen, und zwar ausschließlich. Für die SpVgg Unterhaching (Regionalliga-Kicker, U19 und U17) bleibt Platz eins (im Süden, bei der Schule) erhalten. „Hier im Sportpark werden wir uns schon irgendwie zusammenraufen“, hofft Schwabl. Alls anderen Unterhachinger Jugendteams sowie Fortuna Unterhaching indes müssen woanders trainieren. Dafür werden die Plätze an der Sternstraße optimiert, auch soll im Gemeindegebiet ein weiterer Kunstrasenplatz gebaut werden – bezahlt vom FC Bayern. Insgesamt, so heißt es: „Für die Stockschützen vom EC Parksee, die Fußballer von Fortuna Unterhaching und das American Footballteam der Munich Ravens sind Lösungen für die Zukunft angedacht, die nun ausgearbeitet werden.“



Die Vereins-Schals von FC Bayern und SpVgg Unterhaching symbolisch miteinander verknotet haben (v.l.) Bianca Rech, Wolfgang Panzer, Jan-Christian Dreesen, Manfred Schwabl und Jürgen Muth. – Foto: Martin Becker

Ändert sich das Branding im Sportpark?

Rot-blaue Sitzschalen mit dem Schriftzug „Haching 1925“ und das Sponsoren-Label „Uhlsport-Park“ bleiben nur vorerst erhalten, stehen aber auf der Kippe. „Am Anfang mussten wir mit unseren Ultras ein paar Dinge regulieren. Aber eigentlich haben wir andere Probleme auf diesem Planeten“, sagt Schwabl. Dreesen meint, „alles andere wird man sehen“, beim Rundblick auf die rot-blaue Stadionoptik findet er aber: „Das kann auf Dauer so nicht bleiben.“ Denn der FC Bayern ist nun mal rot-weiß.

Inwiefern profitiert die Gemeinde vom Verkauf?

Es fließen nicht nur acht Millionen Euro netto in die Rathauskasse, auch spart man sich den kostspieligen Unterhalt des Sportparks (über 300 000 Euro pro Jahr). Nun saniert der FC Bayern den Sportpark und finanziert der Gemeinde neue Sportplätze. „Dieser Stadiondeal ist ein Investitions-Turbo“, sagt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Und der künftige Frauenfußball-Leistungszentrum stärke die Gewerbesteuer: „Ich verspreche mir davon eine echte Erfolgsgeschichte.“ Insgesamt sei der Sportpark-Erwerb „die idealste Lösung für alle Beteiligten“, so Dreesen, der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU) sieht gar einen „historischen Tag für Unterhaching“.

