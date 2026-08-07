Sportpark-Macher Muth gibt exklusive Updates zum Stadionumbau in Unterhaching

Jürgen Muth im Sportpark UnterhachingFoto: Marcus Schlaf, 04.08.2026 – Foto: Marcus Schlaf

Herr Muth, wie viel Prozent der neuen Heimat stehen schon? Wir stehen ganz am Anfang, weil die Infrastruktur für die Frauen ja bisher nur geplant, aber noch nicht umgesetzt ist. Das entscheidende Datum ist daher für mich der Sommer 2029, der Umzug der Frauen-Mannschaften mit Trainings- und Bürobetrieb nach Unterhaching. Aktuell werden die Räume der SpVgg von uns mitgenutzt, ab dann aber stehen wir im geplanten Neubau auf eigenen Beinen. Oder anders: Dann sind wir wirklich ganz zuhause! Wie wird die „Invasion“ des FC Bayern in Unterhaching angenommen? Ich bin stolz darauf, dass wir trotz sieben verschiedener Partei-Fraktionen im Gemeinderat vom ersten Telefonat bis zur notariellen Beurkundung in fünfeinhalb Monaten mit dem Grundstückskauf durch waren. Das zeigt, was möglich ist, wenn alle wollen! Und genauso sehe ich es auch: als Win-Win-Situation für alle. Die Möglichkeiten bei der Modernisierung wären von der SpVgg nicht zu stemmen gewesen. Deswegen kommt es Haching schon auch zugute, wenn wir hier investieren.

Allianz-Arena-Boss Muth offenbart Fortschritt des neuen Sportpark Unterhaching

Wie viel Haching erträgt Bayern, wie viel Bayern erträgt Haching?

Diese Frage kenne ich auch in anderem Zusammenhang – denn die Allianz Arena ist ja ursprünglich auch mal für zwei Mannschaften gebaut worden. Bewusst halten wir auch hier alles neutral, sodass an den Spieltagen für das jeweilige Team alles hergerichtet wird. Schauen Sie sich mal um! Sie sehen keinerlei Werbung, denn die wird von den Clubs spieltagsabhängig angebracht. Und das „Umrüsten“ ist bei uns auch leichter als etwa beim Basketball und Eishockey im SAP Garden. Bei uns spielen ja alle auf Rasen. Und der kommt im September neu.

Auffällig: Der „Uhlsport“-Schriftzug ist schon weg.

Stimmt. Es heißt jetzt „Sportpark Unterhaching“. Wir arbeiten aber natürlich daran, einen Namensgeber zu finden, der mit allen kompatibel ist. Ähnlich ideal wie in der Allianz Arena.

Bleiben die Sitze, wie sie sind: rot und blau?

Darüber hat sich noch keiner beschwert, weil auch das Bayern-Logo blau enthält. Der „SpVgg 1925“-Schriftzug wurde entfernt, und die blauen Stühle sind jetzt anders angeordnet. Entscheidend ist, dass möglichst viele Stühle gefüllt sind, und weniger ihre Farbe (schmunzelt).

Wie oft haben Sie Manni Schwabl getroffen?

Sehr, sehr oft, mit vielen guten Gesprächen. Alle waren wichtig, um ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Die Gemeinde hat uns mit offenen Armen empfangen, auch die SpVgg stand voll hinter allen Vorhaben. Es war von Beginn ein gutes Miteinander.

Trotzdem: Sie sprachen von „einigen Überraschungen“ beim Umbau. Nehmen Sie uns mal mit auf diesen Weg!

Man hat schon gespürt, dass – im Gegensatz zur Allianz Arena – hier schon noch eine Menge Luft nach oben war und ist. Die Frage ist: Wo beginnt der Luxus? Beginnt er beim Streichen der Wände? Beim Austausch der Toiletten? Müssen wir alle Haching-Sticker abziehen? Ich nenne mal ein Beispiel.

Gerne!

Die Terrasse des VIP-Hauses, die hätten wir schon auch lassen können. Aber als ich drüber gegangen bin, haben einige Latten gewackelt – und da dachte ich: Wenn da irgendwas passiert, bin ich in der Verantwortung. Jetzt ist das Haus komplett renoviert, inklusive Terrasse. Ich freue mich richtig darauf, Spiele von dort aus beobachten zu dürfen. Das ist Fußballgenuss pur!

Sind Sie dennoch im Budget geblieben?

Ja, weil ich dazu neige, in einer relativ frühen Projektphase Geld für Unvorhergesehenes zurückzulegen. Es musste nichts Wesentliches beim Bau zurückgestellt werden. Wir haben bisher aber auch nur die ersten notwendigen Dinge gemacht. Eine neue Videowand, Flutlicht, der Innenraum: Die UEFA muss das Stadion ja auch abnehmen.

