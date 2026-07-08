Sportpark Höhenberg bleibt bis 2031 Pokal-Endspielort

Die Vergabe von Sportveranstaltungen erfordert im modernen Fußballbetrieb ein Maß an infrastruktureller Verlässlichkeit und organisatorischer Routine. Vor diesem Hintergrund hat der Fußball-Verband Mittelrhein eine strategische Entscheidung getroffen: Das Finale des Bitburger-Pokals der Herren verbleibt bis mindestens 2031 im Kölner Sportpark Höhenberg. Die Spielstätte, die im regulären Ligabetrieb als Heimat des Drittligisten FC Viktoria Köln dient, bietet eine Gesamtkapazität von 8.343 Plätzen.
Der Sportpark Höhenberg fungiert bereits seit dem Jahr 2022 als feste sportliche Heimat des Landespokalfinales. Für den Verbandsspielausschuss des FVM gaben primär zwei Faktoren den Ausschlag für die erneute fünfjährige Vertragsverlängerung: die zentrale geografische Lage innerhalb des Verbandsgebietes sowie die spezifische Dimensionierung des Stadions. Mit seiner Kapazität bietet das Stadion den optimalen Rahmen, um sowohl publikumsstarken Duellen etablierter Traditionsvereine als auch kleineren Finalkonstellationen von Überraschungsmannschaften gleichermaßen gerecht zu werden. Die langfristige Vergabe garantiert dem Verband zudem die notwendige organisatorische Stabilität.
„Wir wollen die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Kölner Sportstätten GmbH und der Stadt Köln fortsetzen. Das Bitburger-Pokalfinale hat sich als feste Größe im Jahreskalender der Sportstadt Köln etabliert. Überdies bietet der Sportpark Höhenberg bei jeder Finalpaarung den Teams einen würdigen Finalrahmen. Diese Kombination war letztlich ausschlaggebend für die Verlängerung”, begründete Rudi Rheinstädtler, Vizepräsident Sport des Fußball-Verbandes Mittelrhein, die Fortsetzung der Partnerschaft auf der Verbandshomepage.
Der Verbandspokal gilt als eines der zentralen Sportereignisse der Region und besitzt durch die bundesweite Medienübertragung eine erhebliche überregionale Sichtbarkeit. Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln, ordnete die Verlängerung in den Kontext des Kölner Sportjahres ein: „Ich freue mich sehr, dass Köln mit dem Sportpark Höhenberg für weitere fünf Jahre Austragungsort und Heimat des Bitburger-Pokalfinales sein darf. Diese Vertragsverlängerung unterstreicht die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Fußball-Verband Mittelrhein, der Kölner Sportstätten GmbH und der Stadt Köln in den letzten Jahren. Mit seiner sportlichen Qualität und nationalen Strahlkraft stellt der Verbandspokal des Fußball-Verbandes Mittelrhein ein Highlight im Kölner Sportjahr dar, welches zusammen mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen und dem DFB-Pokalfinale der Juniorinnen eine enorme Bandbreite aufweist. Köln bietet dem Amateurfußball im Sportpark Höhenberg damit weiterhin eine attraktive Bühne mit einzigartiger Atmosphäre, die deutschlandweit in die Wohnzimmer übertragen wird.“
Auch vonseiten des Stadionbetreibers wird die langfristige Kooperation in der Verbandsmeldung positiv bewertet. Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH, erklärte zur Fortführung des Kontrakts: „Wir freuen uns sehr, dass das Bitburger-Pokalfinale auch in den kommenden fünf Jahren im Sportpark Höhenberg ausgetragen wird. Seit 2022 hat sich das Finale hier als besonderes Fußballereignis etabliert. Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Fußball-Verband Mittelrhein und für die Attraktivität des Standorts.”