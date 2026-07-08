Sportpark Höhenberg bleibt bis 2031 Pokal-Endspielort Welche Klubs der Mittelrheinliga sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red / PM · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

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Die Vergabe von Sportveranstaltungen erfordert im modernen Fußballbetrieb ein Maß an infrastruktureller Verlässlichkeit und organisatorischer Routine. Vor diesem Hintergrund hat der Fußball-Verband Mittelrhein eine strategische Entscheidung getroffen: Das Finale des Bitburger-Pokals der Herren verbleibt bis mindestens 2031 im Kölner Sportpark Höhenberg. Die Spielstätte, die im regulären Ligabetrieb als Heimat des Drittligisten FC Viktoria Köln dient, bietet eine Gesamtkapazität von 8.343 Plätzen.

Kriterien der Flexibilität und Planungssicherheit Der Sportpark Höhenberg fungiert bereits seit dem Jahr 2022 als feste sportliche Heimat des Landespokalfinales. Für den Verbandsspielausschuss des FVM gaben primär zwei Faktoren den Ausschlag für die erneute fünfjährige Vertragsverlängerung: die zentrale geografische Lage innerhalb des Verbandsgebietes sowie die spezifische Dimensionierung des Stadions. Mit seiner Kapazität bietet das Stadion den optimalen Rahmen, um sowohl publikumsstarken Duellen etablierter Traditionsvereine als auch kleineren Finalkonstellationen von Überraschungsmannschaften gleichermaßen gerecht zu werden. Die langfristige Vergabe garantiert dem Verband zudem die notwendige organisatorische Stabilität. „Wir wollen die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Kölner Sportstätten GmbH und der Stadt Köln fortsetzen. Das Bitburger-Pokalfinale hat sich als feste Größe im Jahreskalender der Sportstadt Köln etabliert. Überdies bietet der Sportpark Höhenberg bei jeder Finalpaarung den Teams einen würdigen Finalrahmen. Diese Kombination war letztlich ausschlaggebend für die Verlängerung”, begründete Rudi Rheinstädtler, Vizepräsident Sport des Fußball-Verbandes Mittelrhein, die Fortsetzung der Partnerschaft auf der Verbandshomepage.