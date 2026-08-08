Sportlicher Leiter von BW Lohne tritt zurück

– Foto: Stefan Benken

Beim BW Lohne kommt es kurz vor dem Start in die Oberligasaison zu einer überraschenden Veränderung in der sportlichen Führung. Luca Scheibel ist mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen als Sportlicher Leiter zurückgetreten.

Der 32-Jährige verabschiedete sich mit dankbaren Worten und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück. „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen, das sie mir damals entgegengebracht haben, sowie für die freundschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“, erklärte er.

Zugleich zog der scheidende Sportliche Leiter ein positives Fazit seiner Amtszeit: „Wir blicken auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück.“ Dem Verein wünscht Scheibel für die Zukunft „alles Gute und viel Erfolg für den Neustart in der Oberliga“.