Sportlicher Leiter von BW Lohne tritt zurück

Beim BW Lohne kommt es kurz vor dem Start in die Oberligasaison zu einer überraschenden Veränderung in der sportlichen Führung. Luca Scheibel ist mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen als Sportlicher Leiter zurückgetreten.
Der 32-Jährige verabschiedete sich mit dankbaren Worten und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück. „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen, das sie mir damals entgegengebracht haben, sowie für die freundschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“, erklärte er.
Zugleich zog der scheidende Sportliche Leiter ein positives Fazit seiner Amtszeit: „Wir blicken auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück.“ Dem Verein wünscht Scheibel für die Zukunft „alles Gute und viel Erfolg für den Neustart in der Oberliga“.
Abteilungsleiter Fußball Manuel Arlinghaus bedauerte den Rücktritt, zeigte jedoch Verständnis für die Entscheidung. „Wir bedanken uns herzlich bei Luca für seinen großen Einsatz und die erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren“, sagte Arlinghaus.
Der Verein verliere eine wichtige Persönlichkeit: „Er hinterlässt eine sportliche Lücke, die wir erst einmal kompensieren müssen.“ Gleichzeitig betonte Arlinghaus: „Wir haben volles Verständnis für seine Entscheidung, sind ihm sehr dankbar für alles, was er für Blau-Weiß geleistet hat, und wünschen ihm für seine persönliche Zukunft nur das Beste.“