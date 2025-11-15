Sportlicher Leiter verlängert, Spielverlegungen und Absage

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SKV Rutesheim

Das teilt der Verein über Instagram mit:

𝗗𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟 - 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗛𝗮𝘂𝗴 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝘁 𝗮𝘂𝗰𝗵 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿

Noch ist die Vorrunde der laufenden Saison nicht beendet und dennoch nehmen die Planungen der SKV für die neue Spielzeit bereits Fahrt auf. Mit ersten erfreulichen Entscheidungen. Pascal Haug wird auch in der Saison 2026/27 als Sportlicher Leiter bei der SKV tätig sein. „Pascal leistet hervorragende Arbeit. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er uns die Zusage für die neue Saison gegeben hat. Pascal füllt dieses Amt, das er im Januar dieses Jahres übernommen hat, mit großem Einsatz, viel Energie, strategischer Weitsicht und jeder Menge Herzblut aus. Seine Weiterverpflichtung ist ein ganz wichtiger Schritt im Hinblick auf die Planung der neuen Saison und die Weiterentwicklung des SKV-Fußballs“, betonte Gunter Epple im Namen der Abteilungsleitung.

Für mich ist jetzt der genau richtige Zeitpunkt, die Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus frühzeitig zu verlängern. Damit möchte ich ein bewusstes Zeichen an die Mannschaft, das Trainerteam, den Staff und die Verantwortlichen setzen. Die Botschaft ist klar: Wir sind noch lange nicht am Ende. Ich freue mich darauf, zusammen mit allen Beteiligten unseren Weg konsequent weiterzugehen und die Zukunft der SKV weiter aktiv mitgestalten zu können.