Sportlicher Leiter und Trainer verlängern!

Mit großer Freude und voller Stolz dürfen wir euch heute bekannt geben, dass unser sportlicher Leiter Sladjan Vucetic sowie unser Trainer Sebastian Klaßes ihre Zusage für die Saison 2026/2027 bereits vor dem Jahreswechsel gegeben haben. 🙌⚽
Damit setzen wir bewusst auf Kontinuität und sind überzeugt, den positiv eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen und weiterzuentwickeln. Die kontinuierliche Entwicklung unserer jungen Mannschaft sowie unseres Vereins ist damit langfristig sichergestellt.💚🤍
Gemeinsam blicken wir nach vorne – mit Leidenschaft, Entwicklung und Erfolg. 💪