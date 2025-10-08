Sportlicher Leiter Senioren gesucht

+ 5 weitere

+ 5 weitere

wir suchen für unseren Verein zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sportlichen Leiter für unseren Herrenbereich.

Folgende Eckpunkte geben wir euch mit, um euch einen Eindruck über diese Aufgabe mitgeben zu können:

- Kommunikation zwischen Abteilungsleitung, Verein, Trainern und Spieler