Sportlicher Leiter Senioren gesucht

Hallo Sportsfreunde,
wir suchen für unseren Verein zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sportlichen Leiter für unseren Herrenbereich.
Folgende Eckpunkte geben wir euch mit, um euch einen Eindruck über diese Aufgabe mitgeben zu können:
- Kommunikation zwischen Abteilungsleitung, Verein, Trainern und Spieler
- Betreuung und Unterstützung der Trainer und Mannschaften
- Kaderplanung und Spielerwechsel durchführen, in Abstimmmung mit den Mannschaftsverantwortlichen
- Übergang der A-Jugend Spieler in den Seniorenbereich mit planen u.begleiten
Aktuell haben wir eine Herren Seniorenmannschaften in der Kreisliga B
Bei Interesse oder weiteren Nachfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung in der Hoffnung, dass wir gemeinsam ein starkes Team werden und die Mannschaften gemeinsam weiter entwickeln können.
Mit sportlichen Grüßen