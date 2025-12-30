Sportlicher Leiter legt sein Amt beim Oberligisten nieder

Danke, Mario!

Liebe 08er,

leider müssen wir bekannt geben, dass unser sportlicher Leiter Mario Di Biccari sein Amt niedergelegt hat.

Damit geht eine ganz besondere Ära zu Ende – 16 Jahre 08.

Zehn Jahre davon prägte Mario den Verein als Spieler:

Mit unermüdlichem Einsatz, großer Leidenschaft und unvergesslichen Momenten – darunter zwei entscheidende Siegtreffer, die maßgeblich zu zwei Aufstiegen in die Oberliga beitrugen. Über mehrere Jahre führte er die Mannschaft zudem als Kapitän auf und neben dem Platz.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war für Mario jedoch noch lange nicht Schluss:

Weitere sechs Jahre stellte er sich dem Verein mit genauso viel Herzblut als sportlicher Leiter zur Verfügung und übernahm Verantwortung abseits des Spielfelds – stets mit dem Anspruch, das Beste für 08 herauszuholen.

Statement von Mario Di Biccari:

"Wie ihr alle wisst, bin ich seit längerer Zeit beruflich sehr stark eingebunden. In den vergangenen Jahren habe ich stets versucht, mich mit voller Überzeugung einzubringen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Bestmögliche für den Verein zu leisten.

Allerdings lassen der mittlerweile sehr hohe zeitliche Aufwand, sowie weitere private und berufliche Faktoren es nicht mehr zu, diesen Job so zu machen, wie es nötig ist.

Aus diesen Gründen möchte ich euch mitteilen, dass ich mein Amt bei 08 niedergelegt habe. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, war für mich jedoch nach reiflicher Überlegung notwendig.

Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass der weitere Weg – unabhängig davon, wie die Aufgaben künftig verteilt werden – dem Team neue Impulse geben wird und die Mannschaft gut durch die Rückrunde führen kann.

Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg, Zusammenhalt und das nötige Quäntchen Glück für die kommenden Aufgaben.

Von ganzem Herzen wünsche ich euch allen sportlich, beruflich und vor allem gesundheitlich nur das Beste für die Zukunft."

Lieber Mario,

Danke für 16 Jahre Leidenschaft, Loyalität und Einsatz für unseren Verein.

Du hast 08 nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geprägt – als Spieler, Kapitän und sportlicher Leiter.

Die Türen bei 08 stehen für dich jederzeit offen.

In diesem Sinne wünschen wir allen 08ern, Fans und Unterstützern einen guten Rutsch ins neue Jahr