Sportlicher Leiter Jugendfussball gesucht

Der TuS Chlodwig 1896 Zülpich e.V., größter Sportverein im Kreis Euskirchen mit über 2.000 Mitgliedern, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten sportlichen Leiter (m/w/d) für die Fußballjugendabteilung.

-Koordination und strategische Weiterentwicklung der Fußballjugend (Altersklassen U5–U19)

-Unterstützung und Betreuung der Jugendtrainer und Betreuer

-Organisation von Trainings- und Spielbetrieb in Zusammenarbeit mit dem Jugendvorstand

-Planung und Durchführung von Sichtungen, Turnieren und Veranstaltungen

-Kommunikation mit Eltern, Trainern, Verband und Vereinsführung

-Mitwirkung bei der Gewinnung neuer Trainer und ehrenamtlicher Helfer

👤 Dein Profil:

-Erfahrung im Jugendfußball (Trainer, Koordinator, Spieler oder vergleichbare Tätigkeit)

-Organisationstalent und Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

-Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit

-Idealerweise Trainerlizenz oder Bereitschaft zur Fortbildung (wird vom Verein unterstützt)

🎯 Wir bieten:

-Ein motiviertes Umfeld mit über 20 Jugendmannschaften

-Unterstützung durch einen engagierten Jugendvorstand

-Möglichkeit zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Fußballjugend

-Aufwandsentschädigung und Fortbildungsangebote

-Ein starkes Vereinsnetzwerk mit modernen Sportanlagen

Interesse geweckt?

Dann melde dich gerne bei Wolfgang Hassel 02252 / 950 122 oder hassel@tuszuelpich.de