Sportlicher Leiter Jugendfussball gesucht

🟢 Stellenanzeige: Sportlicher Leiter (m/w/d) Fußballjugend
Der TuS Chlodwig 1896 Zülpich e.V., größter Sportverein im Kreis Euskirchen mit über 2.000 Mitgliedern, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten sportlichen Leiter (m/w/d) für die Fußballjugendabteilung.
⚽ Deine Aufgaben:
-Koordination und strategische Weiterentwicklung der Fußballjugend (Altersklassen U5–U19)
-Unterstützung und Betreuung der Jugendtrainer und Betreuer
-Organisation von Trainings- und Spielbetrieb in Zusammenarbeit mit dem Jugendvorstand
-Planung und Durchführung von Sichtungen, Turnieren und Veranstaltungen
-Kommunikation mit Eltern, Trainern, Verband und Vereinsführung
-Mitwirkung bei der Gewinnung neuer Trainer und ehrenamtlicher Helfer
👤 Dein Profil:
-Erfahrung im Jugendfußball (Trainer, Koordinator, Spieler oder vergleichbare Tätigkeit)
-Organisationstalent und Kommunikationsstärke
Teamfähigkeit und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
-Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit
-Idealerweise Trainerlizenz oder Bereitschaft zur Fortbildung (wird vom Verein unterstützt)
🎯 Wir bieten:
-Ein motiviertes Umfeld mit über 20 Jugendmannschaften
-Unterstützung durch einen engagierten Jugendvorstand
-Möglichkeit zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Fußballjugend
-Aufwandsentschädigung und Fortbildungsangebote
-Ein starkes Vereinsnetzwerk mit modernen Sportanlagen
Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei Wolfgang Hassel 02252 / 950 122 oder hassel@tuszuelpich.de