Sportlicher Leiter des TuS Holzkirchen: Zetterer folgt auf Müller Vorerst kommissarisch

Beim TuS Holzkirchen tut sich was in der Winterpause: Thomas Zetterer übernimmt kommissarisch als Sportlicher Leiter von Markus Müller. Neuzugänge sind nicht zwingend vorgesehen.

Neuzugänge nur, wenn sie Sinn ergeben

Einen Abgang gibt es auch aus der Landesliga-Mannschaft zu vermelden. Bakaray Touray, der erst vor Saisonbeginn nach Holzkirchen gewechselt war, verlässt den TuS bereits wieder. Ansonsten deutet sich momentan nichts an, erklärt Saft. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass noch das eine oder andere passiert.“ Allerdings wollen die Holzkirchner nicht in eine Nervosität verfallen, sondern sich in Ruhe umschauen.

Zumal der eingeschlagene Weg, Spieler aus der eigenen Jugend an die Landesliga heranzuführen, fortgesetzt werden soll. In der A-Jugend, die in der Bezirksoberliga spielt, habe man „enorme Talente“, ist Saft überzeugt. Drei, vier sollen im Februar mit ins traditionelle Trainingslager an den Gardasee fahren. In der Rückrunde soll die Entwicklung der Mannschaft, die vor allem in den letzten Spielen des Jahres Früchte trug und die Holzkirchner noch auf den fünften Platz klettern ließ, fortgesetzt werden. „Deshalb sehe ich kein Problem, wenn wir so weiter machen“, sagt Saft mit Blick auf den Kader. ses