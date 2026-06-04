Sportlicher Leiter

Der SSC Teutonia 1899 stellt die Weichen für die kommende Saison und erweitert sein Funktionsteam im Herrenbereich: Martin „Schulle“ Schulz übernimmt zur Spielzeit 2026/27 die Funktion des Sportlichen Leiters.

Schulle ist im Verein bestens bekannt. Bereits von 2012 bis 2017 stand er selbst für den SSC Teutonia 1899 zwischen den Pfosten und kennt den Verein daher aus verschiedenen Perspektiven. Seit mehreren Jahren gehört er zudem als Torwarttrainer zum Trainerteam der 1. Herren und arbeitete dabei eng mit Matthias Wolk und Karsten Brand zusammen.

Mit großem Engagement, hoher Zuverlässigkeit und fachlicher Kompetenz hat er maßgeblich zur Entwicklung unserer Torhüter beigetragen. In seiner neuen Funktion wird Schulle künftig noch stärker in die sportliche Organisation und Entwicklung des Herrenbereichs eingebunden sein. Gleichzeitig wird er dem Team weiterhin als Torwarttrainer zur Verfügung stehen und seine Erfahrung direkt auf dem Trainingsplatz einbringen.