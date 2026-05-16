Sportliche Weiterentwicklung im Blick

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Melsunger FV 08 hat eine zentrale Personalie neu besetzt: Lukas Illian ist ab sofort sportlicher Leiter des Gruppenligisten. Das teilte der Verein über seine sozialen Medien mit. Illian soll „das Heft in die Hand nehmen“ und den Klub sportlich neu ausrichten.

Mit Blick auf die Vita setzt der MFV dabei auf einen Mann, der in Nordhessen bestens vernetzt ist. Illian war in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die FSG Gudensberg, den SV Kaufungen sowie zuletzt für den FSV Wolfhagen tätig – Stationen, aus denen der Verein ein „breites Netzwerk“ ableitet und die für die künftige Kader- und Strukturarbeit wertvoll sein dürften.

Illian selbst formuliert seinen Anspruch klar: Er wolle den Verein sportlich weiterentwickeln und ein Umfeld schaffen, „in dem Spieler und Trainer gerne arbeiten und sich verbessern können“, wird er in der Mitteilung zitiert. Der MFV verbindet mit der Personalentscheidung die Hoffnung auf neue Impulse – und setzt zugleich auf einen Funktionär, der die regionalen Märkte und Mechanismen kennt.