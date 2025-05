Sportlich nicht mehr zu retten: Diese Absteiger stehen bereits fest

Der Abstieg des SV 09 Staßfurt und des CFC Germania ist im Oberhaus von Sachsen-Anhalt längst kein Geheimnis mehr. Beide Aufsteiger müssen nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Landesliga antreten - mit jeweils nur drei Siegen auf dem Konto. Doch weil der Abstieg des SV Blau-Weiß Zorbau aus der Oberliga kaum noch vermeidbar ist, kommt aller Voraussicht nach noch ein dritter Abstiegsplatz hinzu. Diesen belegt nach dem wichtigen Comeback-Sieg des SV Westerhausen seit Sonntag der Haldensleber SC, aber die halbe Liga ist noch in Gefahr.

LOTTO-Landesliga Nord

Germania Wernigerode stand schon seit längerer Zeit als Absteiger fest. Zwei weitere kamen am Wochenende hinzu. Ohne selbst ins Spielgeschehen eingreifen zu können, musste der Blankenburger FV zusehen, wie der Abstand zum rettenden Ufer zu groß wurde, um ihn in zwei Partien noch einholen zu können. Auch für den TSV Niederndodeleben ist der Relegationsplatz nach der 1:3-Niederlage in Baalberge nicht mehr zu erreichen.