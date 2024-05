Sportlich läuft’s rund, finanziell holpert’s

In der Jahreshauptversammlung des FC Moosinning beschäftigte die Mitglieder neben Neuwahlen vor allem der Neubau und die finanzielle Situation des Vereins.

Moosinning – „Habt ihr alle Langeweile?“, wunderte sich Karl Thumbs über sein großes Publikum: 87 Mitglieder lauschten beim Daimerwirt den Berichten.

Der FC Moosinning hat aktuell 808 Mitglieder, 20 mehr als im Jahr zuvor. „Über 200 davon sind jünger als 17 Jahre“, freute sich Thumbs über die gute Jugendarbeit und auch über die Anmeldungen zu Schiedsrichter- und Trainerlehrgängen. „Acht bis neun Spieler haben sich entschieden, Trainer zu werden, und vier Moosinninger haben sich für den Schiedsrichterlehrgang angemeldet“, stellte Thumbs fest. Freuen dürfen sich die Mitglieder auf ein Stadionfest, das voraussichtlich am 1. Juni stattfinden wird. Die Einnahmen werden wohltätigen Zwecken und dem FCM-Neubau zugute kommen.

Auch über die erste Herrenmannschaft wurde viel Positives berichtet. „Es läuft zurzeit sehr gut“, freute sich Thumbs. Die jüngste Niederlage wollte niemand überbewerten. „Natürlich war das ein bisschen bitter, aber der Relegationsplatz ist weiterhin möglich“, beruhigte Florian Huber.

Jugendleiter Christian Brunner berichtete von einem erhöhten Aufwand im Jugendbereich, da der Verband im Bereich der Organisation, zum Beispiel von Turnieren, immer mehr an die Vereine abgeben würde. „Unsere Trainer haben sich hier sehr stark eingearbeitet“, lobte Brunner. Auch die vielen verschiedenen Spielformen und -regeln seien eine Herausforderung.

Brunners Jugendleiter-Kollege Daniel Glaser sprach die Vorkommnisse in der A- und B-, aber teilweise auch E-Jugend an. „Ausfälle im Bereich körperlicher und verbaler Gewalt werden immer schlimmer“, beklagte er. Glaser rief die Spieler der Herrenmannschaften und auch die Trainer dazu auf, für die Jugendlichen als Vorbild zu dienen. „Teilweise habe ich schon Zehnjährige erlebt, die sich extreme Beleidigungen an den Kopf geworfen haben, die man in dem Alter eigentlich noch gar nicht kennen sollte“, meinte er kopfschüttelnd.

Die Eröffnung des Neubaus der Dusch- und Umkleidekabinen ist laut Thumbs das nächste große Ziel. Einweihung ist im Juli oder August geplant, ein genauer Termin steht noch nicht fest. „Der Rohbau steht“, freute sich Oliver Schilling. Als nächstes werde die Küche eingebaut und der Rohbau gefliest. Der Vereins-Vize rief die Mitglieder dazu auf, am ersten MaiWochenende tatkräftig bei den Pflasterarbeiten zu helfen. „Das machen wir in Eigenregie, um Geld zu sparen“, erklärte Schilling. Auch beim geplanten Fitnessraum könne der Verein durch ein Sponsoring viel Geld sparen.

Die finanzielle Situation wird den Verein im kommenden Jahr wohl noch länger beschäftigen. „Die Gemeinde wird uns den Zuschuss zur Rasenpflege jährlich um 5000 Euro kürzen, bis wir in vier Jahren gar nichts mehr bekommen“, teilte Thumbs mit. Auch der Energiekostenzuschuss, der bisher bei 50 Prozent lag, wird um die Hälfte reduziert. „Ab nächstem Jahr bekommen wir in diesem Bereich gar nichts mehr.“ Über die Übungsleiterzuschüsse werde noch verhandelt. Auch die Benennung der gemeindeeigenen Anlage in Rudi-Bayerl-Stadion entspanne die finanzielle Lage des Vereins nicht gerade. „Insgesamt werden uns in Zukunft 35 000 Euro aufwärts fehlen“, fasste Thumbs zusammen. „Noch wissen wir nicht, wie wir das lösen werden“, klagte Thumbs. Gespräche mit der Gemeinde seien geplant.

Während des Grußworts von Bürgermeister Georg Nagler zur Reduzierung der Gemeindezuschüsse herrschte gedämpfte Stimmung im Saal. Er suche das Gespräch mit dem Verein. „Wir wollen niemanden im Regen stehen lassen, deshalb nehmen wir die Reduzierung auch schrittweise und nicht sofort vor“, erklärte Nagler. „Wir sind Partner und wollen gemeinsam eine Lösung finden.“ Die Gemeinde würde den Verein gerne weiter so wie bisher unterstützen. „Wenn der Geldbeutel voll wäre, würden wir genauso weitermachen“, sagte der Bürgermeister. „Weil er das aber nicht ist, müssen wir schauen, wo wir den Gürtel enger schnallen können.“ Die Sparmaßnahmen betreffen nicht nur den FC Moosinning, so müsse etwa auch der geplante Bau des Kinderhauses in Eichenried aus Kostengründen aufgeschoben werden.

Die Minen der Zuhörer hellten sich beim Kassenbericht nicht gerade auf. Schatzmeisterin Rosemarie Thumbs musste musste nämlich von einem großen Minus berichten. Neben 2759 Euro Kassenbestand in bar und 52 000 Euro Bankguthaben hat der Verein 610 000 Euro Schulden. „Das war klar, weil wir im letzten Jahr den Neubau in Angriff genommen haben, und wird auch sicher noch mehr werden“, erklärte Rosemarie Thumbs. Auch im Bereich der Einnahmen und Ausgaben sei ein Verlust von 12 325 Euro entstanden. Der Verein konnte bei 189 040 Euro Ausgaben nur 176 715 Euro Einnahmen verzeichnen.

Nach den Ehrungen (Bericht folgt) standen noch die Neuwahlen auf der Tagesordnung, die reibungslos abliefen und nur einstimmige Ergebnisse brachten. Es änderte sich wenig: Lediglich die beiden Kassenprüfer Rudolf Ways und Anton Eschbaumer ziehen sich aufs Altenteil zurück, sie werden von Manfred Faltermaier und Benjamin Scherer abgelöst.

FCM-Vorstand

Vorsitzender und Pressewart: Karl Thumbs – 2. Vorsitzender: Oliver Schilling – 3. Vorsitzender: Marco Kroh – Schatzmeisterin: Rosemarie Thumbs – Schriftführer: Manuel Kroh – Fußball-Abteilungsleiter: Thomas Kressirer, Florian Huber, Sebastian Kollmannsberger – Jugend-Abteilungsleiter: Daniel Glaser, Christian Brunner, Max Kaifel