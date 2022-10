Sportlich läuft es für Trainer Oliver Richter in Ahrensfelde Was er am meisten an seinem neuen Verein schätzt.

Trainer Oliver Richter, der den Aufsteiger zur Brandenburgliga mit Saisonbeginn übernahm, fühlt sich wohl beim SV Grün-Weiß Ahrensfelde, und das nicht nur wegen des sportlichen Erfolges. Was imponiert ihm am grün-weißen Club?