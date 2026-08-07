"Sportlich fast 100% erreicht": Zülpichs Meisterteam greift wieder an

– Foto: Verein

Der TuS Chlodwig Zülpich blickt auf ein phänomenales Jahr im Juniorinnenbereich zurück: Als C-Mädchen räumten die Römerstadtmädchen auf Verbandsebene fast alles ab. Nun rückt der erfolgreiche Jahrgang zu den B-Juniorinnen auf, um dort die nächste Entwicklungsstufe zu zünden.

Teammanager Matthias Metzger (55) zieht eine durchweg positive Bilanz der abgelaufenen Saison, spart aber auch kleine Kritikpunkte nicht aus: „Mit der Meisterschaft in der Mittelrheinliga, dem Gewinn der Westdeutschen Hallenmeisterschaft und dem fünften Platz bei der Deutschen Meisterschaft haben wir sportlich fast 100 Prozent unserer Ziele erreicht. Im Detail sehen wir noch Möglichkeiten, die wir nicht erreicht haben, aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Wir haben Punkte in Spielen liegen lassen, die wir klar dominiert haben, in denen der Gegner aus Nichts drei Punkte holte. Schon vor so einem Spiel war zu spüren, dass die Mannschaft mit der falschen Einstellung auf den Platz geht.“

Eine nahezu perfekte Spielzeit liegt hinter dem Nachwuchs aus Zülpich: Bei den C-Juniorinnen sicherten sich die Mädchen die Meisterschaft in der Mittelrheinliga, krönten sich zum Westdeutschen Hallenmeister und belegten bei der Deutschen Meisterschaft einen starken fünften Platz. Nun bildet diese Erfolgsmannschaft das neue Fundament der B-Juniorinnen.

Eine der wichtigsten Personalien betrifft die Binde am Arm. Trotz verlockender Angebote entschied sich die Spielführerin für den Verbleib in Zülpich. Metzger betont: „Unser größtes Glück ist zum einen der Verbleib unserer Kapitänin Marah Müller, sie hat sich gegen den Wechsel zum 1. FC Köln entschieden. Zum anderen ist schon jetzt zu sehen, dass sich eine besondere Truppe gefunden hat, von der es viel zu erwarten gibt.“

Bereits im Frühjahr begann im Hintergrund die Planung für das Abenteuer bei den B-Juniorinnen. Der offizielle Trainingsauftakt ist für den 12. August angesetzt. Bis dahin stehen den Spielerinnen eine Auszeit sowie freiwillige Einheiten zur Verfügung, ehe klassisch an Kondition und Teambuilding gearbeitet wird.

An der Seitenlinie setzt der Klub weiterhin auf Kontinuität im Trainerstab. Erfolgstrainer Casey Copik führt das Team zusammen mit seinem Staff um Christoph Grau und Angelo Mazza in die neue Altersklasse.

Fluktuation im Kader und frisches Blut

Ganz ohne Schmerzen ging der Sommer jedoch nicht über die Bühne. Gleich vier Leistungsträgerinnen zog es zum Nachwuchs des 1. FC Köln: Mila Metzger, Sophia Kesseler sowie Fine und Enni Ueckert tragen künftig das Geißbock-Trikot.

Dennoch ist der Kader für die neue Spielzeit breit aufgestellt. Metzger ordnet die Neubesetzungen ein: „Die Position von Sophia auf dem linken Flügel konnten wir gut mit Nina Zboinski von Nörvenich-Hochkirchen nachbesetzen. Auf der rechten Seite konnten wir uns mit Emma Möllers vom 1. FC Köln verstärken. Die Innenverteidigung steht noch in der Diskussion, hier hinterlässt Mila große Fußabdrücke.“

Zudem verzeichnen die Zülpicherinnen eine Reihe weiterer Zugänge. Sama Alramadan (Kommen von Erft 01), Lina Granig, Jouline Portz, Isa Rhiem (alle von Friesheim), Leni Eschweiler (SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten) Debora Sinani und Maxima Kriescher (beide von Alemannia Aachen) werden das Team in der neuen Spielzeit verstärken.

„Für die Offensive haben wir uns Leni Eschweiler von SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten gesichert. Mit ihrem Zug zum Tor und ihrer Zweikampfstärke wird sie unsere Offensive bereichern können. Debora Sinani und Maxima Kriescher von Alemannia Aachen sind weitere ungeschliffene Edelsteine. Mit ihrer Hilfe und dem guten Zutun unseres Erfolgstrainers Casey Copik und seinem Staff mit Christoph Grau und Angelo Mazza bin ich fest vom Erreichen unserer Ziele überzeugt“, blickt der Teammanager optimistisch auf das Aufgebot.

Ambitionierte Ziele und fehlende Wertschätzung

Sportlich setzt sich der TuS Chlodwig Zülpich klare Etappen. Zunächst geht es darum, sich für die Mittelrheinliga zu qualifizieren und dort anzukommen. Langfristig peilt der Klub jedoch höhere Gefilde an: „Unser langfristiges Ziel ist die Regionalliga. Wir werden mit unserer sehr jungen Mannschaft langfristig planen und das realistische Ziel in Angriff nehmen müssen, alles Andere wäre für unsere Spielerinnen reine Zeitverschwendung. Zuerst aber wollen wir in die Mittelrheinliga und dort eine gute Rolle spielen.“ Als Konkurrenten um den Aufstieg in die Mittelrheinliga hat Metzger vor allem den SC Rheinbach auf dem Zettel, während er Rheinsüd Köln als Favoriten auf den Mittelrheinliga-Titel sieht.

Ein deutliches Anliegen ist dem Teammanager zudem die fehlende öffentliche Wahrnehmung der Erfolge durch die Verbände. Trotz der errungenen Titel blieb eine Würdigung aus: „Weder der Fußballkreis Euskirchen noch der Fußball-Verband Mittelrhein hat es geschafft, eine kleine Meldung über den Gewinn der Mittelrheinliga unserer Juniorinnen zu veröffentlichen. Wahrscheinlich war viel zu tun und die Priorität ist bei Mädchen auch noch mal anders als bei Männern oder Jungs. Diese 'Nicht-Wertschätzung' steht gegen alles, was die Verbände uns fast wöchentlich in den Medien vorspielen. ‚Mädchen an den Ball‘, ‚Girlsday‘ usw. ist die eine Sache, aber es auch tatsächlich vorzuleben, scheint doch eher zweitrangig zu sein. Ich verliere nicht die Hoffnung, dass sich mal jemand bei den Verbänden findet, der seine Zeit in einen Zweizeiler für die Spielerinnen investiert.“