Sportlich am Boden: FC Ostrach entlässt Trainer Alexander Fischer! Wie geht es mit dem FC Ostrach weiter?

Ein Schritt, der angesichts der prekären sportlichen Lage für viele Beobachter nicht unbedingt überraschend kommt. Nur sieben Punkte konnte der FC in der laufenden Saison auf dem Punktekonto sammeln und steht damit auf dem 17. Platz der Liga. Dabei ist vor allem die löchrige Defensive ein riesiges Problem, das der FC einfach nicht in den Griff bekommt: 37 Gegentore in nur 13 Saisonspielen ist definitiv nicht wettbewerbsfähig.

Zu Beginn der Saison wurden die Ziele vom Verein sehr klar kommuniziert: Einstelliger Tabellenplatz und möglichst keine Abstiegssorgen, wie bei FuPa angegeben ist. Dieses Vorhaben wirkt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ehr wie ein Traum, die bittere Realität ist eine andere: Zittern um den Abstieg in die Bezirksliga. Angesichts dessen, dass sich der Verein im Sommer mit viel Qualität auf dem Rasen verstärkte, ist der momentane Tabellenplatz für viele Fans mit Sicherheit sehr enttäuschend. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Ostrach mit Verletzungen der Spieler nach wie vor eine Krise bewältigen muss.

Fischer übernahm das Traineramt in Ostrach vor circa eineinhalb Jahren und konnte, gemessen an den Spielzeiten vor seinem Schaffen beim FC, auf jeden Fall den Kurs weiterführen. In den vergangenen Wochen wollte es aber einfach nicht mehr funktionieren. Höhepunkt eines Defensivfiaskos war dann aber die Niederlage gegen den TSV Nusplingen am vergangenen Wochenende, wo die Mannschaft innerhalb kürzester Zeit drei Gegentore kassierte. Dadurch wurde klar: Etwas muss sich sofort ändern, um nicht im nächsten Jahr nach 10 Jahren Landesliga abzusteigen.