Sportlerwahl in Luxemburg: Frauen-Nationalteam wird stark mitmischen

Zwar sind mit Leandro Barreiro , Anthony Moris und Danel Sinani drei aktive luxemburgische Profis im Wettbewerb der Männer zu finden, doch ihre weiblichen Kolleginnen bzw. deren Trainer können sich mit Nominierungen in nicht weniger als drei Kategorien brüsten: FLF-Kapitänin Laura Miller , seit Sommer Profi beim 1.FC Nürnberg (D), ist eine von insgesamt zwölf Nominierten zur Sportlerin des Jahres.

Am 4.Dezember findet wie gewohnt in Mondorf die „Awards Night“ des luxemburgischen Sportpresseverbandes sportspress.lu statt. Bei der Gala werden die besten Sportlerinnen, Sportler, Teams und Trainer geehrt. Wie so oft in den vergangenen Jahren wird der Fußball dabei nicht zu kurz kommen – dennoch ist etwas anders als in den vorangegangenen Ausgaben: es dürfte nämlich vor allem die Frauennationalmannschaft aus Sicht des Fußballs im Mittelpunkt stehen.

„Ihr“ Nationalteam geht nach dem Aufstieg in die Nations League B ohne eine einzige Niederlage in das Rennen um den Titel der Mannschaft des Jahres und der für diesen Erfolg verantwortliche Cheftrainer Dan Santos befindet sich auf der Liste von insgesamt fünf Personen, die für den Titel des Trainers des Jahres nominiert sind.

„Ich habe es erfahren, als ich heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen hatte“ erklärte Dan Santos am Dienstag gegenüber FuPa, wann er über die Nominierungen informiert wurde. „Da habe ich gelesen, dass wir für die Mannschaft des Jahres nominiert worden waren. Natürlich war ich froh, da die Spielerinnen es verdient haben, weil sie ein Ziel erreicht hatten. Diese Nominierung ist für sie als Mannschaft eine Anerkennung. Dass Laura (d.Red: Miller) nominiert ist, ist auch schön für sie. Sie hat einen Sprung gemacht durch ihren Wechsel in die deutsche Bundesliga nach Nürnberg. Ich würde sagen, dass die Nominierung für sie als Kapitänin der Nationalmannschaft eine logische Konsequenz ist. Das freut mich sehr.

Dass ich als Trainer des Jahres nominiert bin, habe ich erst einige Stunden später gemerkt, da ich mich zunächst nur auf die Mannschaft konzentriert hatte. Ich bin natürlich auch froh und fühle mich geehrt, dass die Sportpresse auch an mich gedacht hat. Es steckt aber ein ganzes Stück Arbeit von mehreren Trainern dahinter, insbesondere von Trainern, die dies nicht hauptberuflich machen, aber unter professionellen Bedingungen gegen professionelle Gegner antreten. Wir probieren immer so professionell wie möglich zu arbeiten. Ich bin stolz, es ist eine Belohnung, dass wir nominiert wurden, auch gegenüber all den Trainern die dahinterstehen. Es geht ja nicht nur um das A-Team, auch wenn dieses jetzt im Fokus steht. Wir sprechen von 150 Spielerinnen und achtzehn Trainern, die im Nachwuchs mitarbeiten, die ich begleite und für die ich verantwortlich bin. Es ist ein Ganzes.“

Die Konkurrenz für alle Fußballerinnen und Fußballer sowie Trainer Santos ist groß und stark. So muss sich Laura Miller z.B. mit Sprinterin Patrizia van der Weken messen lassen, oder mit Triathletin Jeanne Lehaire. Mit Karateka Jenny Warling, Gewinnerin einer Silbermedaille bei der EM, fungiert zudem eine Sportlerin auf der Liste, die einst gerne auch gegen das runde Leder trat. „Leo“ Barreiro und seine FLF-Kollegen sind in einer Liste mit u.a. 3.000-Meter-Hürdenläufer Ruben Querinjean zu finden.

Einen Titel hat der luxemburgische Fußball aber schon sicher: das ehemalige Hesperinger Talent Enzo Duarte, der mittlerweile für die U19 von Borussia Dortmund (D) spielt, wird mit dem Nachwuchspreis „Prix du Jeune Espoir“ ausgezeichnet. Er ist der männliche Part dieses Preises, Bogenschützin Lea Tonus erhält diese Auszeichnung ebenfalls. Posthum wird dem ehemaligen und langjährigen Vorsitzenden des luxemburgischen Sportpresseverbandes, Petz Lahure, der Ehrenpreis verliehen. Lahure war am 9.Juli im Alter von 79 Jahren verstorben. „Er war ein Monument des nationalen und internationalen Sportjournalismus“ schrieb sportspress.lu damals.

Die Nominierten

Sportler des Jahres

Leandro Barreiro (Fußball) Victor Bettendorf (Springreiten) Ralph Daleiden (Schwimmen) Charel Grethen (Leichtathletik) Kevin Geniets (Radsport) Bob Jungels (Radsport) Mathieu Kockelmann (Radsport) Anthony Moris (Fußball) Grégoire Munster (Autosport) Dylan Pereira (Autosport) Ruben Querinjean (Leichtathletik) Chris Rodesch (Tennis) Gilles Seywert (Bogenschießen) Danel Sinani (Fußball) Nicolas Wagner Ehlinger (Dressurreiten)

Sportlerin des Jahres

Vera Bertemes (Leichtathletik) Eva Daniëls (Triathlon) Mariya Klein-Shkolna (Bogenschießen) Jeanne Lehair (Triathlon) Magaly Meynadier (Basketball) Laura Miller (Fußball) Céleste Mordenti (Kunstturnen) Fie Christine Skarsoe (Dressurreiten) Marie Schreiber (Radsport) Anne Simon (Basketball) Patrizia van der Weken (Leichtathletik) Jenny Warling (Karate)

Mannschaft des Jahres

Basketball: Frauen-Nationalteam Fußball: Frauen-Nationalteam Handball: HB Düdelingen, Männer Tischfußball: Männer-Nationalteam Pétanque (Triplette): Männer-Nationalteam Radsport: Männer-Nationalteam Tennis: Männer-Nationalteam

Trainer des Jahres

Jempy Drucker (Radsport) Mariusz Dziurdzia (Basketball) Dan Santos (Fußball) Arnaud Starck (Leichtathletik) Thomas Vandormael (Leichtathletik)

Laureaten

Prix du Jeune Espoir

Lea Tonus (Bogenschießen)

Enzo Duarte (Fußball)

Prix Fair Play

Luka Mladenovic (Tischtennis)

Prix d’Honneur

Petz Lahure (sportspress.lu)

