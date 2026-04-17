Sporting Banden-Cup 2026 von Pol Schlesser · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser

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Bonjour, Le FC Sporting Mertzig vous invité à participer à la 1ière édition de son

"Sporting Banden-Cup" qui aura lieu vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au terrain de football à Mertzig. Pour fêter ensemble cet événement, de nombreux prix sont gagner dans notre Tombola, voici les TOP 3, en tout il y a 25 prix à gagner: