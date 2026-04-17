Sporting Banden-Cup 2026

Bonjour,
Le FC Sporting Mertzig vous invité à participer à la 1ière édition de son
"Sporting Banden-Cup" qui aura lieu vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au terrain de football à Mertzig.
Pour fêter ensemble cet événement, de nombreux prix sont gagner dans notre Tombola, voici les TOP 3, en tout il y a 25 prix à gagner:
Liste de prix:
1er prix: bon d'essence d'une valeur de 600€
2e prix: bon d'essence d'une valeur de 400€
3e prix: bon d'essence d'une valeur de 200€
Vous pouvez vous inscrire par mail: decker@pt.lu ou par téléphone au 621 619 141.
Les places sont limitées et le délai d'inscription prend fin le 31. mai 2026.
Nous sommes ravis de vous accueillir lors de cet événement.
Et un grand merci à tous nos sponsors!!
Salutations sportives,
FC Sporting Mertzig