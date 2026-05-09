Sportgerichtsverfahren! BFV muss Pokalfinale absagen

– Foto: Alexander Rabe

Auslöser hierfür ist ein Formfehler beim Neunmeterschießen, in dem sich der Frohnauer SC durchsetzte. Statt der nötigen fünf Schützen ließ der Schiedsrichter nur drei Spieler pro Team antreten. Und das offenbar gestützt von BFV-Mitarbeitenden, die drei Schützen als regeltechnisch korrekt angegeben haben sollen. Im Nachgang wurde das Ergebnis annulliert, das Neunmeterschießen soll gänzlich wiederholt werden. Frohnau betonte direkt im Anschluss, dagegen vorgehen zu wollen. Das laufende Sportgerichtsverfahren hat nun zur Folge, dass das für Donnerstag angesetzte Finale zwischen Hertha BSC und dem Sieger der Partie Frohnau gegen Viktoria Mitte vorerst nicht stattfinden kann.

Am Donnerstag finden die Endspiele im Nike Youth Cup statt. Zumindest die der A-, B- und C-Junioren. Das Finale der D-Junioren musste der Berliner Fußballverband nun absagen. Grund dafür ist ein laufenden Verbandsgerichtsverfahren zum Halbfinale zwischen Frohnau und Viktoria Mitte.

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