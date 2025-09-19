Sportgerichtsurteile, Verlegungen und Karierreende

Bei den Vereinen und einem Fußballbezirk aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sportgerichtsurteil : das in der 92. + Minute abgebrochene Spiel der Kreisliga A vom 07.09.2025 SGM SKG Erbstetten I/TSG Backnang II – TSC Murrhardt ist unter Platzaufsicht wieder neu anzusetzen.

Sportgerichtsurteil: Kreisliga B1: Spvgg Rommelshausen – TSG Buhlbronn, 21.09.2025 – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt, Wertung: 3:0

Bezirkspokal: IN.VIVO-Bezirkspokal,

Spvgg Rommelshausen – FSV Waiblingen, bisher 25.09., neu: 24.09., 19:30 Uhr

SG Schorndorf II – SV Remshalden, bisher 25.09., neu: 09.10., 19:30 Uhr

Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II – SV Plüderhausen II – bisher: 16.11. – neu: 20.11.2025, 20:00 Uhr

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Fischbach/Schnetzenhausen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Karriereende & Neustart

Alexander „Wörnsi“ Weber hängt nach 112 Spielen, 2 Toren & 3 Assists (seit 2015/16) seine Schuhe als Innenverteidiger an den Nagel.

Doch Schluss ist noch lange nicht: Ab sofort unterstützt er Coach Menti als Co-Trainer und bringt seine Erfahrung voll ein!

Danke für deine Jahre auf dem Platz, Wörnsi – und viel Erfolg an der Seitenlinie!

Neuzugang im Betreuerteam!

Die SGM freut sich, mit Katharina Hirscher eine neue Physiotherapeutin im Team begrüßen zu dürfen.

Katharina stammt ursprünglich aus Schwäbisch Hall, kommt aus Amtzell und wird ab sofort die SGM tatkräftig unterstützen.

+++

+++