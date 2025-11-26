Sportgerichtsurteile, Spielverlegungen, vier Zusagen, Neulingskurs

SV Zainingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Vier weitere Zusagen für die neue Saison

Der SV Zainingen freut sich bekanntzugeben, dass Erwin, Florian, Marco und Chris auch in der kommenden Spielzeit das SVZ-Trikot tragen werden. Wir sind sehr froh, dass die vier ebenfalls ihr Engagement verlängert haben und unseren gemeinsamen Weg weiter mitgehen.

Mit Erwin bleibt uns ein kreativer Kopf erhalten, der selbst auf engstem Raum spielerische Lösungen findet. Florian wird weiterhin als zuverlässiger Außenverteidiger die Außenbahn beackern und mit Marco bleibt ein Spieler dabei, der enormes Tempo in die Offensive bringt. Auch Chris bleibt dem SVZ als verlässlicher Backup-Torhüter erhalten.