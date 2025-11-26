Sportgerichtsurteile, Spielverlegungen, vier Zusagen, Neulingskurs

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Sportgerichtsurteile gab es in der Kreisliga B, Spiele vom 22.11.2025:
TSV Schwaikheim II – TSV Leutenbach – Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt der Schwaikheimer)
TV Oeffingen II – TSV Oberbrüden II – Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt des TSV)
Spielverlegungen:
Kreisliga B2: TSV Leutenbach – FC Winnenden, bisher: 07.12.2025, neu: 08.03.2026, 15:00 Uhr
Kreisliga B4: TSV Miedelsbach II – TB Beinstein II, bisher: 30.11.2025, neu: 10.03.2026, 19:30 Uhr
Heimrechttausch in der Kreisliga B6:
29.11.2025, 13:00 Uhr: SGM TSV Ammertsweiler/VfL Mainhardt II – SGM Rosengarten II – findet in Rieden statt
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260118 und 351260126
SV Deckenpfronn – SV Vaihingen
Heimrechttausch
SV Vaihingen – SV Deckenpfronn
Freitag, den 05.12.2025 um 19.30 Uhr
SV Deckenpfronn – SV Vaihingen
Sonntag, den 01.03.2026 um 15.00 Uhr
Spielkennung: 351260113
SV Nufringen – Croatia Stuttgart
Alter Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 14.00 Uhr
Neuer Termin:
Sonntag, den 07.12.2025 um 12.00 Uhr
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Vier weitere Zusagen für die neue Saison
Der SV Zainingen freut sich bekanntzugeben, dass Erwin, Florian, Marco und Chris auch in der kommenden Spielzeit das SVZ-Trikot tragen werden. Wir sind sehr froh, dass die vier ebenfalls ihr Engagement verlängert haben und unseren gemeinsamen Weg weiter mitgehen.
Mit Erwin bleibt uns ein kreativer Kopf erhalten, der selbst auf engstem Raum spielerische Lösungen findet. Florian wird weiterhin als zuverlässiger Außenverteidiger die Außenbahn beackern und mit Marco bleibt ein Spieler dabei, der enormes Tempo in die Offensive bringt. Auch Chris bleibt dem SVZ als verlässlicher Backup-Torhüter erhalten.
Das teilt die Schiedsrichtergruppe über Instagram mit:
Die Schiedsrichtergruppe Waiblingen startet im Januar 2026 ihren nächsten Neulingskurs! Hierzu wird es am 07.01.2026 einen Online Info-Abend vom wfv geben.
Du willst Schiedsrichter werden? Dann melde dich über www.srg-waiblingen.de an.
Neuzugang beim VfR Heilbronn: Pantelis Diamantidis übernimmt Social Media im Jugendbereich
Der VfR Heilbronn hat eine wichtige Position neu besetzt: Pantelis Diamantidis wird ab dem 01.12.2025 neuer Social Media Manager im Jugendbereich des Vereins.
Diamantidis ist in der Region kein Unbekannter. Er gründete und entwickelte den Jugendkanal des FSV 08 Bietigheim-Bissingen Talente, betreut aktuell die Oberliga-Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen und arbeitet zudem mit dem SKV Rutesheim (NextGen) zusammen. Mit dieser Erfahrung möchte der VfR seine digitale Außendarstellung weiter professionalisieren.
Seine ersten Worte beim VfR: „Der VfR Heilbronn ist ein großer Club mit langer Geschichte und einer unglaublich starken Fanbase. Durch die Neugründung spürt man hier enorm viel Energie. Das professionelle Umfeld und die Infrastruktur sind beeindruckend – und ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf eine erfolgreiche Zukunft auf Social Media.“
