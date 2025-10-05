Sportgerichtsurteile: Punktabzug, Geldstrafen und Spielwertungen

1. Das Spiel wird wegen Verschuldens eines Spielabbruchs für den TGV Dürrenzimmern mit 0:3 als verloren gewertet, analog für den Gegner als gewonnen gewertet. Zusätzlich erhält der TGV Dürrenzimmern eine Geldstrafe im zweistelligen Bereich.

Das Sportgericht Franken hat 2 Spielabbrüche abgeurteilt: Am 07.09.25 wurde das Spiel der KL A1 Franken SGM MassenbachHausen – TGV Dürrenzimmern in der 80. Spielminute abgebrochen. Ein Spieler des TGV Dürrenzimmern wurde von außerhalb des Spielfeldes mit diskriminierenden Äußerungen beleidigt, Er und seine Mannschaft wollten nach einer „Stop-Pause“ das Spiel nicht mehr fortsetzen so dass es vom Schiedsrichter abgebrochen wurde. Das Sportgericht hat in einer Kammersitzung folgende Urteile gefällt:

3. Ein Offzieller der SGM MassenbachHausen wird wegen angezeigter, nicht genehmigter ,Einstellung eines Spielvideos ins Internet zu einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich verurteilt.

2. Die SGM MassenbachHausen wird wegen Diskriminierung zu einer Geldstrafe im höheren dreistelligen Bereich verurteil. Zusätzlich werden der SGM MassenbachHausen 3 Punkte abgezogen

4. Die SGM MassenbachHausen wird wegen Beleidigung des Schiedsrichters durch Zuschauer der SGM zu einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich verurteilt

+++

Am 09.09.25 wurde das Spiel der ersten Runde im ebmpapst Bezirkspokal der Herren TSG Heilbronn – NK Croatia Heilbronn abgebrochen. Nachdem ein Spieler der TSG hinter dem Rücken des Schiedsrichters einen Spieler von NK Croatia Ins Gesicht geschlagen hatte, wollte die Mannschaft nach einer "Stopp-Unterbrechung" das Spiel nicht mehr fortsetzen.

Das Sportgericht hat in einer Kammersitzung folgende Urteile gefällt:

1. Das Spiel wird wegen Verschuldens eines Spielabbruchs für NK Croatia Heilbronn mit 0:3 als verloren gewertet, analog für den Gegner als gewonnen gewertet. Zusätzlich erhält NK Croatia eine Geldstrafe im niederen dreistelligen Bereich.

2. Der Spieler des TSG Heilbronn, der seinen Gegner ins Gesicht geschlagen hat, wird mit einer Sperrstrafe bis Ende März 2026 belegt. Zusätzlich wird er verpflichtet an einer Gewaltpräventionsmaßnahe des WFV teilzunehmen.

+++

Turnieraufsichten:

Ab der Hallensaison 2025/26 sind im Bereich der Herren und Frauen im Bezirk Franken bei Turnieren keine Turnieraufsichten mehr verpflichtend notwendig. Die bisherigen Aufgaben der Turnieraufsichten sind ab sofort von der Turnierleitung zu übernehmen. Die Turniere sind aber weiterhin zur Genehmigung einzureichen.

Im Jugendbereich bleibt die Turnieraufsicht bis auf weiteres wie bisher verpflichtend.

Allerdings wird der Bezirk Franken zukünftig keine Termine zur Schulung der Turnieraufsichten mehr anbieten. Die Vereine erhalten, bis zur Freigabe eines Schulungstools durch den WFV die Schulungsunterlagen zugesandt und müssen sich hier selbst einlesen und auf den aktuellen Stand bringen.