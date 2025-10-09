Sportgerichtsurteile nach Spielabbruch und Tätlichkeit

– Foto: Thomas Rinke

Neben seinem Offenen Brief hat der Fußballbezirk Nordschwarzwald nun auch zwei Urteile des Sportgerichtes veröffentlicht. Das sind sie:

"Nachfolgend zwei Urteile, die im Verlauf dieser Woche jeweils in einer Kammersitzung, gefällt wurden: 1. Spielabbruch in der Kreisliga A1 vom 21. September 2025

Der Verein SV Glatten wird wegen eines Vergehens gemäß § 67 RVO (Verschulden eines Spielabbruchs) zu einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich verurteilt. Zudem wird das abgebrochene Spiel gemäß § 46 SpO mit 0:3 Toren gegen den SV Glatten und zugunsten der SG Herzogsweiler-Durrweiler gewertet. Das Sportgericht Nordschwarzwald hielt fest, dass der SV Glatten das Spielfeld verlassen hatte, da der Verein die Gesundheit seiner Spieler gefährdet sah. Der Schiedsrichter konnte in seinem Bericht jedoch keine eindeutig belastenden Vorfälle schildern, da, wie er selbst angab, alles hinter seinem Rücken passierte. Aufgrund der Stellungnahme des SV Glatten und der Rückmeldung durch den Schiedsrichter werden die kommenden 4 Spiele der SG Herzogsweiler-Durrweiler unter Verbandsaufsicht durch neutrale Mitarbeiter aus den WFV-Bezirken gestellt. Diese Vorgehensweise hat der Bezirk Nordschwarzwald bereits in seinem Offenen Brief an die Vereine als eine Möglichkeit kommuniziert. Gegen das Urteil kann gemäß §§ 6–8 RVO innerhalb von zehn Tagen nach Zustellung schriftlich oder per wfv-E-Postfach Berufung beim Verbandsgericht eingelegt werden.

2. Tätlichkeit in Altensteig: 6 Monate Sperre für eine Kopfnuss