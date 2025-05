Sportgerichtsurteile: Harte Strafe für Kickers - auch FCB II bestraft

Dem FC Würzburger Kickers werden in der Saison 2024/25 vier Punkte abgezogen, zudem hat der Regionalligist eine Geldstrafe in Höhe von 22.000 Euro zu entrichten und muss bis einschließlich 4. August 2025 seinen Heimfan-Block "E" bei Heimspielen im Stadion am Dallenberg sperren. Damit ahndet das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) die erschreckenden Vorfälle rund um das Gastspiel der Würzburger am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern beim 1. FC Schweinfurt 05. Das Urteil hat der FC Würzburger Kickers bereits akzeptiert, damit ist es rechtskräftig.

Das Sportgericht Bayern unter Vorsitz von Heiko Loder ahndete insgesamt 29 Fälle von massivem Pyrotechnik-Einsatz im Gäste-Block, der für mehrere Spielunterbrechungen gesorgt und die Gesundheit von Zuschauerinnen und Zuschauern gefährdet hatte. Die jetzt im Hauptsacheverfahren verhängten Strafen fußen auf dem sportgerichtlich festgestellten „erheblichen Verstoß gegen die Platzdisziplin“ (§ 73 Abs. 1 Satz 2 RVO). Bei der Strafzumessung wurde berücksichtigt, dass sich der FC Würzburger Kickers deutlich von den Vorkommnissen distanziert hat.